NJEGA JE ČEKAO DA SLETI KAD JE IZBIO DŽUMBUS Ovo je Čedin sin Mihajlo Lajf! OGLASIO SE I JOVANOVIĆ: Pokrio sam rukom da on ne vidi

Njega je Jovanović sinoć čekao da sleti na beogradski aerodrom kad ga je ispred ulaza u aerodromsku zgradu sačekalo neprijatno iznenađenje - olupan automobil i uvrede iza kojih stoji grupa nepoznatih mladića.

Jovanovićev sin je došao zbog porodične slave Aranđelovdan koja se slavi u nedelju 21. novembra.

Mnogi koji ga znaju kažu da liči ali i karakterom podseća na oca jer i on voli adrenalin - već je skakao padobranom iz aviona.

Kad ga je pratio u inostranstvo i samostalan život, tata Čeda je na Instagramu objavio fotografiju i napisao sledeće: Tvoja je Zemlja cela, sve što je na njoj i više od toga. Postaješ čovek, sine moj - jedna je od poruka.

Inače, supruga Jelena i Čedomir imaju četvoro dece - sina Mihajla i ćerke Janu, Anđeliju i Zoru.

Jovanovićeva supruga Jelena je inače ćerka uglednog beogradskog pedijatra i udata je za političara već više od dve decenije. Imaju četvoro dece, koja nose sledeće imena: najstariji je Mihajlo Lajf, što na engleskom znači život, prvoj ćerki Jana Hart, što na engleskom znači srce i trećoj, najmlađoj, Zora Fejt, sudbina ili vera.

OGLASIO SE I JOVANOVIĆ: Pokrio sam rukom da on to ne vidi, prošli su pored kola, izvređali, uličarski repertoar, progutaš sve i ideš dalje

Predsednik LDP Čedomir Jovanović, kojem je na aerodromu "Nikola Tesla" razbijen auto, rekao je da izgrednici koji su mu vandalizovali vozilo "nisu Srbija", ali i da je "jedna budala uvek dovoljna i glasnija od miliona normalnih ljudi". - Žao mi je zbog svega. Ni sam više ne znam šta da više mislim, ni kako da se ponašam - ovim rečima, za Telegraf, počinje razgovor vidno potrešen lider LDP Čedomir Jovanović povodom incidenta koji se sinoć odigrao na parkingu aerodroma "Nikola Tesla", kada su mu za sada nepoznate osobe, ispred ulaza u aerodromsku zgradu urnisale automobil. - Javio mi se sin sinoć, on ne živi više ovde i ide u srednju školu u inostranstvu, ima stipendiju i tamo živi. Pozvao me je u pola devet sa aerodroma u Amsterdamu da mi kaže da dođem da ga sačekam da odnesemo kolač u crkvu zajedno za slavu, jer je to naš dogovor - da porodica da uvek gde god da smo, taj dan budemo zajedno. Šta da vam kažem, otišao sam tamo i parkirao auto normalno kod drugih automobila, vratio se sa njim, dok sam prelazio ulicu ispred one dve trake, terminala dva... To su debili, to nije Srbija, ali nažalost jedna budala je uvek dovoljna i glasnija od miliona normalnih ljudi. Prošli su pored kola, izvređali, uličarski repertoar, progutaš sve i ideš dalje - opisao je tok dešavanja za Telegraf lider LDP. Tek kada je sa sinom prišao do kola, primetio je da mu je zgužvana zadnja tablica. - Došao sam do kola, uzeo sam onaj njegov ranac sa kompjuterom što je poneo, da ga stavim u gepek, vidim zgužvana mi tablica. Prekrio sam rukom da on to ne vidi, pokušao sam da je ispravim, dosta mi je te bede da mora da gleda, a on mi kaže "pa napred su polomili tablicu, nema tablice". Prođem pored kola, ceo išutiran auto. Šta da radim onda? Sina sam stavio na taksi da ide kući, a ja sam morao tu da ostanem, da to prijavim. Jer ako ne prijavim, zaustaviće me neka patrola na putu, pa će biti opet da sam siledžija - kaže Jovanović. Telegraf