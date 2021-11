TOMIĆ: VREME TAJKUNA I LAŽOVA JE SAMO RUŽNA PROŠLOST

Osvedočene lažove uvek lako prepoznate, jer iza sebe i svojih nedela ostavljaju tragove beščašća. Tajkunska koalicija kaže da su blizu nekakvog dogovora, sigurno oko podele plena, kako da Srbiju rascepkaju i još jednom privatizuju ako ponovo dođu na vlast. Ali mimo volje građana na vlast neće doći, a pošto podrške nema, ni sami u svoje prazne priče ne veruju, rekao je Zoran Tomić, član Glavnog odbora Srpske napredne stranke i narodni poslanik.

"Osvedočene lažove uvek lako prepoznate, jer iza sebe i svojih nedela ostavljaju tragove beščašća. Tajkunska koalicija kaže da su blizu nekakvog dogovora, sigurno oko podele plena, kako da Srbiju rascepkaju i još jednom privatizuju ako ponovo dođu na vlast. Ali mimo volje građana na vlast neće doći, a pošto podrške nema, ni sami u svoje prazne priče ne veruju. Jedino u čemu su uspeli jeste što su pokazali građanima Srbije koliki su tajkuni i mafijaši, a da su tako pomogli da se kreira front protiv kriminalaca, mafijaša i tajkuna. Front koji okuplja i predvodi Aleksandar Vučić. A jedini front koji lopovi mogu da okupe je front interesnih grupa koje žele da sruše Vučića po svaku cenu, samo da bi pljačku nastavili. Takav scenario nikad neće da se odigra, jer narod je uz Vučića, podržava njegovu politiku i rezultate", rekao je Tomić, i dodao:

"Koliko je sudski overenim lažovima za verovati, svima je jasno, ali je dobro da građane podsećaju svaki dan kakvu su Srbiju iza sebe ostavili, šta su radili sa njom i narodom dok su vladali, jer to je slika Srbije kakvu žele ponovo. Ne bore se oni protiv kriminala i korupcije, jer kriminal i korupciju su razvijali kao posebnu granu privrede koja je pljačkala građane i punila njihove džepove. Dobro je poznata Đilasova muljačina 619 miliona evra, koju bi da premota još par puta. To što je on uradio sa Beogradom, želi da preslika na sve druge gradove, pa i na Novi Sad, u koji je sa svojom Multikom svitom dosao da širi laži. Ko zna, možda je došao da još koju pozajmicu da svojim pajtosima, jer ipak njegova imperija na tim pozajmicama i počiva. Počeo je čak i gatanjem da se bavi, ali proći će kao i njegov Vuk Jeremić, samo će se obrukati. Kaže Đilas da su napravili sporazum da se sve opozicione stranke udruže i bore protiv ovoga što se dešava? Poznajući njegov mašinski mozak, sigurno mu smetaju novi auto-putevi, fabrike, ljudi koji rade i pošteno zarađuju novac, koji vole svoju Srbiju i ostaju u njoj. Sve suprotno od onoga što je on radio dok je gospodario - sve mu to smeta?

"Nisu građani Srbije zaboravili kako je tretirao Beograđane dok je vodio grad, šta je radio sa Romima i kako se ophodio prema njima, nismo i nećemo zaboraviti da svoj narod zajedno sa Marinikom optužuje gde god stigne, bio u Srbiji, Crnoj Gori ili Briselu, Vašingtonu, na Mauricijusu, bilo gde - da smo genocidan narod. Marinika prvo potpisala rezoluciju, podnela da je Narodna skupština izglasa, javno je branila i udarala na srpski narod, a onda i gazda uleti na pozornicu pa prvo što uradi na svom novom mediju van Srbije, jeste da potvrdi govor njegove miljenice iz Multikoma. E, kad je gazda shvatio šta je uradio, brže bolje pokušava samog sebe da demantuje, ali avaj...lažov se uzalud nateže, tragovi su ostavljeni. Zar takva osoba treba da nam vodi ovu zemlju? Zar tajkunu koji se manipulacijama i lažima jedino bavi, na čemu bazira i svoju imperiju, treba dozvoliti da odlučuje o sudbini Srbije i ljudi za koje svuda gde može govori i tvrdi da su genocidan narod? Ne i nikada, poručuju mu građani Srbije, a čuće ih na izborima koji nam predstoje, shvatiće najzad da je vreme lažova i tajkuna samo ružna prošlost, u kojoj su Đilas i Jeremić beznadežno zaglavljeni i baš tu treba zauvek da ostanu", rekao je Tomić.

Autor: