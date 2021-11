Vučić će od Putina tražiti NAJPOVOLJNIJU cenu gasa, ali i povećanje KOLIČINA: Na stolu u Moskvi ove teme

Srbija kupuje isključivo ruski gas koji je sve donedavno stizao preko Ukrajine i Mađarske, a od 1. januara preko Bugarske.

Da će glavna tema na predstojećem sastanku šefa ruske države Vladimira Putina i njegovog gosta, predsednika Srbije Aleksandra Vučića, biti cena gasa, već se zna, i pitanje je samo hoće li 25. novembra domaćini uvrstiti i našu zemlju u red privilegovanih država koje zbog dugoročnih ugovora imaju mnogo povoljniju cenu od sadašnje tržišne.

Budući da će Belorusija, Jermenija, Kina i još neke evropske zemlje i 2022. plaćati gas po staroj ceni, ostaje nam nada da će predsednik Putin razumeti molbu da u red povlašćenih uvrsti i Srbiju, koja je Rusiji strateški partner i u svakom smislu prijateljska zemlja.

Ruski mediji su već saopštili sa kakvim će željama stići u Soči predsednik prijateljske Srbije. U dosadašnjim pregovorima predstavnici “Gasproma” predložili su da se budući cenovnik formira tako što će činiti 70 odsto berzanske cene gasa, a 30 odsto po naftnoj formuli. Kada se to sabere, cena za hiljadu kubika gasa bila bi 790 dolara umesto 270, koliko mi sada plaćamo. Srbija sada kupuje gas 100 odsto po naftnoj formuli koja se koristi još iz sovjetskih vremena. Jedna od varijanti je da se plaća 30 odsto berzanske cene i 70 procenta po naftnoj formuli, što znači da bi Srbija hiljadu kubika plaćala oko 510 dolara što je takođe gotovo duplo više nego do sada.

Predsednik Vučić je otvoreno i iskreno rekao da je predložena cena za nas previsoka i zato lično ide u Rusiju da zamoli Putina da Srbiji ostane stara, naftna formula za računanje, barem do kraja sezone grejanja. Kakav će dogovor biti postignut u Sočiju, znaće se u četvrtak nakon sastanka dvojice državnika i prijatelja.

Osim što će tražiti najpovoljniju moguću cenu, predsednik Vučić najavio je i molbu da se poveća obim, odnosno količina gasa za Srbiju, jer sada trošimo duplo više nego u nekim prethodnim godinama. Srbija kupuje isključivo ruski gas koji je sve donedavno stizao preko Ukrajine i Mađarske, a od 1. januara preko Bugarske gasovodom “Turski tok”.

U prvoj etapi Srbija će tim gasovodom dobijati oko četiri milijarde kubika godišnje čime će se pokriti sve potrebe industrije ali i domaćinstava. Po projektu, godišnje bi gasovodom “Turski tok” trebalo da prođu 12,4 milijarde kubika gasa za Srbiju i zemlje Evropske unije, pišu Novosti.

Rusija svoj dragoceni plavi energent ne prodaje svim zemljama po istoj ceni, a najjeftiniji gas u Evropi u ovoj godini plaćala je Belorusija. Za jednog od najbližih ruskih saveznika hiljadu kubika gasa košta samo 128 dolara, što je u ovom momentu, kada cene na tržištu divljaju, veliki “poklon”. Nije tajna da su poslednjih godina trajali mukotrpni pregovori rukovodstva “Gasproma” i Belorusa, a jedan od razloga je bio i visok dug Belorusije za već potrošeni gas. Presudio je Vladimir Putin, a ruski predsednik je 9. septembra saopštio da će i 2022. cena za Belorusiju ostati ista. Poznato je da je rukovodstvo “Gasproma” planiralo da podigne cenu gasa za Belorusiju, ali to nije dozvolio Putin jer je svestan da bi se ta prijateljska i saveznička zemlja našla u teškoj ekonomskoj situaciji. Otuda se može reći da Belorusi mogu samo Putinu da zahvale što imaju najjeftiniji gas u Evropi.

Od bivših sovjetskih republika i Jermenija od Rusije dobija plavi energent po sniženoj tarifi, ali ipak dvadesetak odsto skuplje u odnosu na Belorusiju.

Od svih zapadnoevropskih država, najnižu cenu gasa Rusima plaća Nemačka. Zbog toga što imaju dugoročne ugovore sa “Gaspromom” i “Novatekom”, Nemci hiljadu kubika gasa plaćaju 270 dolara. Nemačke kompanije imaju razne popuste, jer su u partnerskim odnosima sa ruskim gasnim gigantima.

Gotovo pre dve decenije Zapadna Evropa je postavila cilj da se ukinu dugoročni ugovori za kupovinu gasa koji su vezani za cenu nafte na svetskom tržištu. Po tom principu je gas prodavao i SSSR. Primera radi, ako je cena barela nafte 70 do 75 dolara, hiljadu kubika gasa je od 250 do 300 dolara. Po toj formuli gas kupuje Turska. U EU su smatrali da im je rentabilnije da kupuju gas po berzanskim cenama, ali su one ove godine skočile za čak više od 300 odsto. Zbog toga što uporno ne žele da kupuju gas po “naftnoj formuli”, najskuplje plavi energent od Rusa kupuju u Velikoj Britaniji. Eksperti prognoziraju da ukoliko ova zima bude veoma hladna, cene gasa mogu da skoče i do tri hiljade dolara za hiljadu kubika.

Što se tiče Azije, po najpovoljnijoj ceni ruski gas kupuje Kina, koja hiljadu kubika plavog goriva plaća samo 171 dolar. “Gasprom” dostavlja gas u Aziju cevovodima “Snaga Sibira”, a ovaj energetski gigant je još 2014. potpisao dugoročni ugovor sa Kinom na 30 godina. Poređenja radi, Turkmenija prodaje Kini gas za 238 dolara.

Srbija, kao zemlja saveznik Rusije, koja nije popustila pred moćnim pritiscima Zapada da im uvede sankcije, svakako bi mogla da očekuje razumevanje i cenu “Gasproma” koja će biti u odnosu na većinu evropskih zemalja.

REZERVE ZA 100 GODINA

Sredinom septembra predsednik “Gasproma” Aleksej Miler izjavio je da su rezerve gasa u Rusiji najveće na svetu i da ih ima dovoljno za narednih 100 godina.

– Neka od nalazišta gasa na Jamalu će se koristiti do 2132. godine. Zbog toga su perspektive punjenja gasovoda veoma dobre – kazao je Miler.

Među svetskim kompanijama “Gasprom” ima najveće zalihe na svetu, on je vlasnik 16 odsto, a u Rusiji mu pripada 70 procenata rezervi plavog energenta.

TURKMENIJI POTREBNI GASOVODI

Rukovodstvo Turkmenije je spremno da poveća proizvodnju plavog energenta kojim bi snabdevalo Aziju. Ali, da bi se planovi realizovali, mora da se napravi mreža gasovoda koja sada nedostaje. Zasada postoje gasovodi ka Rusiji i Kini što nije dovoljno da bi se maksimalno koristili potencijali te bivše sovjetske republike.

GIGANTI

Po podacima OPEK, posle Rusije najveće zalihe gasa imaju Iran, Katar, SAD i Turkmenija. Od svetskih rezervi Rusiji pripada 24 odsto. I po podacima “Britiš petroleuma” najveće zalihe plavog energenta ima Rusija.

