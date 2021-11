Jedinstvena Srbije i SPS imaju dobru saradnju već godinama, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

- Posle natpisa u nekim medijima da ima u SPSu nekih koji su navodno nezadovoljni što, kao je pisalo “Jedinstvena Srbija ima navodno veliki procenat unutar koalicije SPS – Jedinstvena Srbija - pozvao me Ivica Dačić i rekao mi da to nije tačno i da njemu nije poznato da je bilo ko iz SPS to rekao, niti na Glavnom odboru, niti na Predsedništvu SPS

- Ivica Dačić i ja imamo veoma dobru saradnju i veoma dobra je saradnja između dve partije, SPSa i Jedinstvene Srbije. Ova koalicija traje od 2008. godine i možda nekom sa strane smeta to naše jedinstvo i bratstvo, između mene i Ivice Dačića i možda neko tako i misli, ali niko to nije izgovorio. Pozvao me i Žarko Obradović i rekao mi je da to nije istina. Ja ću predložiti Ivici Dačiću da SPS i Jedinstvena Srbija potpišu jedan sporazum o saradnji, kako bi svima bilo jasno u kakvom su odnosu ove dve partije. Mediji mogu da pišu šta hoće, to je njihovo autonomno pravo, ali prava istina je da ne postoji svađa između Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije - rekao je danas za TV Pink predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

- Ivica Dačić i ja razgovorali smo prošle nedelje o zajdničkoj podršci kandidatu za predsednika Srbije, aktuelnom predsedniku Srbije i predsedniku SNSa Aleksandru Vučiću i tu nema prepreka. Još uvek ne znamo da li će SPS i Jedinstvena Srbija biti na zajedničkoj listi za parlamentarne izbore sa Srpskom naprednom strankom ili ćemo ići posebno, ali moram da kažem da sve ono što je urađeno u Srbiji proteklih godina najveće zasluge ima Aleksnadar Vučić, ali i mi imamo zasluge i SPS i Jedinstvena Srbija, glasali smo za sve predloge koji su doneli boljitak građanima Srbije. Ja sam obišao 6 – 7 država u poslednje vreme i svuda sam bio pravi predstavnik Srbije. Ivica Dačić i ja imamo rezultate. Dačič kada je bio ministar spoljnih poslova 18 država je povuklo priznanje takozvanog nezavisnog Kosova. Mnogo toga smo uradili za Srbiju i na lokalnom i na državnom nivou. Ja mislim da to o navodnom nezadovoljstvu u SPS nije rekao niko iz SPS, mada SPS je velika partija i možda neko ima takvo mišljenje, kao što i u Jedinstvenoj Srbiji neki su mišljenja da samostalno mogu izaći na lokalne izbore. Ivica Dačić i ja smo se dogovorili i ako oni na lokalnom nivou smatraju da samostalno mogu da postignu rezultat neka izađu samostalno. Tako je Jedinstvena Srbija izašla samostalno u 18 gradova i opština i u 14 smo samostalno prešli cenzus. Recimo u Leskovcu gde ima 120 000 stanovnika Jedinstvena Srbija je samostalno dobila 9 posto glasova podrške, u Vranju gde ima 85 000 stanovnika Jedinstvena Srbija je samostalno dobila preko 9 posto podrške građana na lokalnim izborima. Oni anketari koji daju Jedinstvenoj Srbiji 1 posto videće da su promašili. Nije to kladionica za klubove, ovde postoji rezultat koji je vidljiv i jasan - rekao je Marković.

