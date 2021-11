(UŽIVO) Dr Stojanović za HIT TVIT: Prema mojim procenama, oko 15. decembra, imaćemo ispod 1.500 zaraženih!

Gosti "Hit Tvita" ove nedelje su Predsednik Skupštine Srbije, kao i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić, doktor Aleksandar Stojanović i publicista Miroljub Petrović.

Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Dačić je najpre prokomentarisao odlazak predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Rusiju, ocenivši da je to od izuzetne važnosti za Srbiju, jer, Rusija spada u zemlje, bez čijeg jasnog stava u našu korist nema zaštite državnih i nacionalnih interesa.

- Neće energenti biti glavna tema, pričaće se o KiM, o pritiscima koji se vrše na Republiku Srpsku, a ono što je životno pitanje za Srbiju, građane i privredu, jeste isticanje dugoročnog ugovora koji smo imali sa Gaspromom, kao i potreba za pregovaranjem - kaže Dačić.

Komentarišući izgradnju metroa, Dačić navodi da će uvek postojati neki koji se bune, ali da je bitno da izgradnja svakako kreće.

Stojanović se takođe, na samom početku emisije dotakao i izgradnje metroa, dodajući da će to rešiti mnoge probleme.

- Ne shvatam ljude koji su protiv svega. Biti protiv metroa, to znači da se radi protiv građana, protiv Beograda... Metro je benefit, koji će Srbiji dati novi ciklus. Beograd je spreman da dobije metro, i građani će to shvatiti - priča Stojanović.

Kako je Stojanović objasnio, svaki put kada se demonstranti pojave na ulicama, to znači da je sutradan više ljudi u kovid ambulanti.

Petrović se takođe dotakao metroa, navodeći da je to odlično rešenje, kako bi manje ljudi bilo na ulicama.

- Mi pravimo metro da bi ljudima bilo komfornije - dodao je Petrović.

PRVI PREDLOG:

Stojanović govoreći o antivakserima ističe da je najgore od svega, to, što pojedini lekari savetuju ljude da se ne vakcinišu.

- Biću najsrećniji ako bar jednog čoveka posle ove emisije, ubedim da s evakciniše. Ti ljudi, grašani Beograda i ostali, ne treba da veruju antivakserima. jedna grupa ima preko 10.000 pratilaca, a oni nemaju nijedan argument - priča Stojanović.

Kako je dodao, zahvaljujući takvim ljudima, Srbija je izgubila mnogo života.

- Ima mera i za ove lekare koji se lažno predstavljaju, Austrija je pokazala kako se to radi. Ali eto, mi želimo da svakom pomognemo na isti način. Niko ništa nije platio za ove dve godine. Problem je što neki ljudi žele da ova stvar u Srbiji ne uspe, i da ima što više preminulih. I kada pitate pacijenta, oni se promene, kada dobiju kovid... Na moju đalost dosta je antivaksera preminulo, a struka kaže samo jedno, a to je da je vakcina spas - kaže Stojanović.

Stojanović je istakao da se vakcinacija podigla na viši nivo, i da smo sada na 24. mestu po nivou obolelih, ističići da se u dosta mesta u Evropi uvodi lokdaun.

- Država Srbija je učinila sve, sa svim vakcinama, i stiže nam lek, danas je ministar rekao. Svi mi, i medicinari, i predsednik premijerka, svi smo mi ua zdravlje ljudi. Vakcinacije mora da bude, i ko god misli drugačije, mora da shvati. Sva terapija i priča o ovome, pošto mi pored kovid pacijenata imamo i druge bolesnike, medicina ne staje kovidom... I sada zbog neodgovornih, sve to trpi - priča Stojanović.

- U Srbiji je lokdaun nemoguć, jer smo takvi kakvi jesmo. Mi, Srbija, kao odgovorna zemlja treba da učimo na svojim greškama, i da za mesec dva... A oko 15. decembra ćemo imati ispod 1.500 zaraženih - naveo je Stojanović.

Petrović je komentarišući trenutnu kovid situaciju, dodao da su najstrože mere potrebne Srbiji, kako bi se situacija sredila.

- Što se tiče priče o koroni, u nauci, postoji predmet metodologija naučnog rada, a zasnivaju se na naučnim činjenicama. Dođe nobelovac, direktor Doma zdravlja i kažu da je sto drven, dajte mi dokaz... Molim vas, postoji korona, da vidimo dokaz sa koronu - rekao je Petrović.

- Mene zanima, zašto se ne rade obdukcije - podvukao je Petrović.

Kako je dodao Petrović, u 14. veku je bila prisutna kuga, a najmanje su umirali ljudi koji su se držali zakona higijene iz Biblije, a ti koji su bili najzdraviji su bili osuđeni.

- I sam predsednik je govorio da on ljude ne može da natera, ne dozvoljava mu ustav - priča Petrović.

Dačić dodaje da je najveći problem to što su lekari nevakcinisani, i da odatle sve kreće, jer se tako na narod ne može uticati.

- Ja sam se vakcinisao tri puta. Kako neko može da bude na funkciji da se ne vakciniše? To je moralna stvar. Odvoijo bih pitanje vakcinacije i kovid propusnica. Mi imamo dnevno suočavanje sa smrću, i ovo je vreme smrti, kako je pisao Ćosić. Nebrojeni moj prijatelja koji nije želeo da se vakciniše su mrtvi. Ovo nije pitanje teorije zavere, već spašavanje ljudskih života - priča Dačić.

Kako je Dačić naveo, čovek je napravio svet onakvim kakav nije po Bogu, i zato je došlo do rađanja korona virusa.

- Mi smo čekali sto godina da raspravljamo o tome. Naša generacija nije doživeča veću tragediju, ali prethodne generacije jesu... Kuga, kolera, o Španskoj groznici se i danas polemiše, koliko je ljudi umrlo - nastavlja Dačić.

- Svakoga dana umiru ljudi koje poznajete. Mislim da je, osim toga što su bolesni od nekih drugih bolesti, ali najveći broj tih ljudi nije vakcinisano, i zato je potrebna vakcinacija, a naravno, postoji nešto, gde to mora da se uvede, i naredi, ali opet postoje stvari koje morate da ostavite ljudima da sami odluče. Samo me interesuje kako je to Kina rešila... Šta se tu desilo, kako to? Da li je bilo obavezno, i da li postije neke analize koliko je ljudi sa vakcinama u bolnici, koliko je onih nevakcinisanih... - dodao je Dačić.

Govoreći o pitanju vakcinacije, kao i lokdaunu, i odnosa društva i države prema svim pitanjima, Dačić navodi da su svi, pa čak i oni koji nisu glavni za ovo pitanje, moraju da donose odluke, te da, u tom smislu, niko nema odgovore, koje bi trebali da znaju.

- Jedan doktor će reći da treba, drugi da ne treba da vakcinišete decu. Pa koliko je antitela potrebno, i sve ostalo. U tom smislu se preduzimaju ovakve mere. Mislim da će svaka država na osnovu svoje situacije procenjivati. Zato je moja preporuka za sve da se vakcinišu, jer ja nisam čuo da je vakcina izazvala smrtni slučaj, do sada bi se to objavilo... - objašnjava Dačić.

DRUGI PREDLOG:

Govoreći o slučaju "Lečić-Štajnfeld" Dačić ističe da se spominjanjem Branislava Lečića, najpre seti Terazijske česme, a kako dodaje, doživljavamo da on sada staje u njegovu odbranu...

- Protiv toga sam da se baci kofa farbe na nekoga, a da ne postoje dokazi. Ili da se bilo šta u tom smislu objavljuje. Postoji da prezolucija nevinosti, a to je da niko nije kriv, dok se ne dokaže da je kriv. Niti je podignuta optužnica, niti prijava... Vidite da je taj narativ obogaćen političkim dodacima. Nije sada samo Lečić, već je to što se on obraća u nekim medijima, koji im nisu po volji... - rekao je Dačić.

Kako Dačić kaže, prijava je odbačena, kao neosnovana, a pojedini su mu već presudili.

Stojanović dodaje da je u pitanju čisto političko spinovanje, jer kako kaže, Lečić nije za politiku.

- Moj savet Lečiću je da se bavi glumom, tu je bolji. Nemoguće je da se dokaže da je neko kriv, posle deset godina - objasnio je Stojanović.

Autor: