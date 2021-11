ĐORĐEVIĆ: Đilas je organizovao svoje lažne ekologe

Zoran Đorđević član Predsedništva Srpske napredne stranke prokomentarisao je jučerašnje okupljanje Đilasovih pristalica, nazivajući ga skupom lažnih ekologa, raznih stručnjaka opšte namene i netalentovanih političara - čija su jedina svrha i rezultat bili bahata i nepotrebna dvosatna blokada saobraćaja, kao i ometanje radnika koji su započeli sa izvođenjem pripremnih radova za izgradnju beogradskog metroa.

- U svim tajkunskim, tobože „profesionalnim, nezavisnim i objektivnim medijima“ najavljivan kao nekakavo „veliko, opšte, svenarodno okupljanje“, pod firmom tzv.“ekološkog ustanka“ - održan je juče, u Beogradu, minoran (po broju učesnika, još manje značajan po onome što se na njemu čulo) skup lažnih ekologa, raznih stručnjaka opšte namene i netalentovanih političara - čija su jedina svrha i rezultat bili bahata i nepotrebna dvosatna blokada saobraćaja, kao i ometanje radnika koji su započeli sa izvođenjem pripremnih radova za izgradnju beogradskog metroa. Vođe tih malobrojnih „ustanika“ su u kamere i mikrofone Đilasovih (pot)plaćenih „novinara“ ponovili sve one iste, stare laži, ponovo optužili predsednika Aleksandra Vučića za sve i svašta, ponovo blatili svoju zemlju, ponovo vređali većinsku Srbiju, ponovo pretili svima koji misle drugačije od njih i kojima su opšte dobro i napredak države važniji od sopstvenog džepa, ponovo emanirali i širili mržnju, patološku opsednutost vlašću i zavist prema svakom ko svojim uspešnim radom i trudom postiže bilo kakav rezultat koji je od koristi Srbiji i građanima Srbije - kaže Đorđević.

Kako je Đorđević dodao, posle dva sata, koliko je taj besmisleni i naručeni performans trajao, „ustanici“ i njihove vođe su se razišli - uvereni da su medijski i propagandno pružili dovoljno dokaza svojim inostranim nalogodavcima i mentorima da im obećane apanaže isplati, uz poruku da se na njih može i ubuduće računati (naravno, uz adekvatnu nadoknadu, kroz formu finansijske i svake druge podrške njihovim „građanskim, stručnim, političkim i inim organizacijama, pokretima i savezima“, koji se kobajagi istinski bore za „ljudska prava i slobode i demokratiju u Srbiji“).

- Međutim, kada se ovaj sublesasti igrokaz raščlani na svoje sastavne delove, objektivna slika koju dobijamo je sasvim drugačija. Pre svega, vidljivo je da je ono što je pokušano da se predstavi kao nekakva saglasnost i jedinstvo, kroz poziv na okupljanje svih „boraca za demokratiju“, bez obzira na razlike - zapravo samo još jedna potvrda njihove duboke i trajne podeljenosti. Iako je uložen trud, više je nego očigledna sujetna surenjivost vajnih „lidera“, koji su ličnu netrpeljivost bili primorani (od njihovih zajedničkih gazda) da, bar nakratko i za konkretnu akciju, stave u drugi plan. Zato smo i imali „širokogrudi“ poziv samozvanog ekološkog eksperta, Aleksandra Jovanovića Ćute, da se „ekološkom ustanku“ svi priključe, ali i promptno „dobrovoljno“ pristajanje tajkuna ovdašnjeg i najnetalentovanijeg među političarima, Dragana Đilasa, da to učini. Usput, došli su i svi oni zaludni i mržnjom zadojeni zgubidani, kojima je ponestalo kombinacija za prisvajanje narodnih para, ili im njihov „elitizam“ (iskazivan kroz prezir prema svojoj državi i njenim građanima) više nije na tolikoj ceni kod inostranih poslodavaca, kojima ne odgovara jaka i moćna Srbija, Srbija koja se gradi i razvija i svakodnevno napreduje. Naravno, tu su bili i profesionalni mrzitelji Aleksandra Vučića i Srbije, nazovi građanski aktivisti (specijalizovani za bacanje jaja na murale), kao i politički diletanti iz mnogobrojnih frakcija i klanova (bivše) Demokratske stranke - koji ni sami više ne znaju ko su i šta su, za šta se zalažu, protiv čega jesu ili nisu - ali su tu, za svaki slučaj, biće i za njih neka mrvica sa trepeze za kojom pokušava da stoluje „časni, čestitit i prepošteni“ gazda Đilas - navodi Đorđević, pa dodaje:

- Svako je organizovao svoje „principijelne“ sledbenike (Đilas je juče u svojim firmama uveo radnu obavezu prisustva „ustanku“), dok su ostali, neorganizovani i samoorganizovani, malobrojni, došli jer i inače ne znaju šta bi sa sobom i od sebe (a možda im neko i plati nešto za taj i toliki „napor“), pa su svi zajedno, po odobrenom scenariju (da smetamo radnicima, da nerviramo građane Beograda blokadom saobraćajnice, da vičemo - Mrzimo Vučića!, da ponovimo stare laži i izmišljotine...) podigli „ustanak“, odradili (tako kako su odradili) ono što je od njih traženo i ponovo se vratili onom u čemu su, priznajem im to, najbolji: neradništvu i hohštapleraju svih vrsta, uspešni jedino u mržnji - ističe Đorđević.

Đorđević je dodao da njihovo delovanje nije toliko štetočinsko po Srbiju i njene državne i nacionalne interese koliko jeste i da svi ti njihovi „ustanci“ i „mirna i demokratska okupljanja“ ponekad nemaju za posledicu i povređene građane (i policajce) i materijalnu štetu, mogao bih suštinu jučerašnjeg okupljanja lažnih ekologa, stručnjaka opšte namene i netalentovanih političara opisati narodnom poslovicom: Budale se ne seju, one same niču. Ali pošto dobro znam (a znaju i građani Srbije, koji pamte vladavinu nekih od njih) sa kim imamo posla i na šta su sve spremni ti „ustanici-prvoborci borbe za slobodu i demokratiju“ - verujem da će ovakvih i sličnih „ustanaka“ biti i ubuduće, kad god im to njihovi inostrani poslodavci narede, da će maltretiranje građana zaustavljanjem saobraćaja trajati i duže, kako se izbori (na kojima će, čitam tako, ipak svi učestvovati) budu primicali, a da će tajkunska gebelsovska propaganda koju sprovode biti još podlija, bezočnija i žešća.

- Valjda će se i oni, nesejani, samonikli, posle izbora na kojima će biti glasovima većinske Srbije poraženi, nekako dozvati pameti. I početi nešto korisno, i zaista, da rade. Srbije i njenih građana radi, njene budućnosti radi - Zaključio je Đorđević.

