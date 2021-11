19 SUSRETA ZA SEDAM GODINA: Izvinjenje, orden, vredni pokloni - Putin više puta dokazao koliko uvažava Vučića

Odnosi Srbije i Rusije su najbolji u istoriji zahvaljujući bliskom ličnom odnosu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Rusije Vladimira Putina.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u utorak, 16. novembra, da 24. novembra putuje u Moskvu, gde će se dan kasnije sastati sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, sa kojim će, kako je rekao, ponajviše razgovarati o gasu.

Struja i gas, prema rečima predsednika Srbije, postaju neka vrsta novog zlata i velika je borba za sve energente, i strašno je važno kako ćemo uspeti sebe da obezbedimo.

Vučić je kazao da se cena na berzi računa na dnevnom nivou u Holandiji i da je ona danas između 965 i 942 dolara po hiljadu kubnih metara gasa, a da Srbija Rusiji gas plaća 270 dolara.

Kako je rekao, mora da se napravi najbolja varijanta po Srbiju što uopšte nije lako, ali da se nada najboljoj ceni u Evropi.

Da je interesovanje za sastanak Putin - Vučić veliko ne samo u Srbiji, govori i činjenica da je predsednik Srbije dao intervju čuvenom ruskom novinaru Vladimiru Solovjevu.

Solovjev, koji vodi i popularni jutjub kanal, objavio je i najavu u kojoj je nekonvencionalno, ali pohvalno govorio o predsedniku Vučiću.

- Predsednik Vučić se ozbiljno pripremio. Sve u svemu on je neverovatan čovek. Uči ruski jezik, interesantno govori... Otvoren je čovek, mnogo voli svoj narod i svoju zemlju, Pravi čovek. Pri tome je pozamašan, visok je dva metra, krepak, kao neki bogatir (ruski vitezovi iz srednjeg veka) - rekao je čuveni ruski voditelj Solovjev.

Kada Solovjev nešto kaže to ima težinu

Vučić je rekao da mu je čast što ga je vitezom nazvao veliki ruski novinar Vladimir Solovjev.

- Za mene je ovo velika čast. On nije bilo ko. On je jedan od ljudi koji kada govori to ima i miris i ukus, i njegova reč ima veliku težinu. Veliko mu hvala. Kada on kaže, onda to znači. U jednom trenutku ja sam mu rekao idem u Moskvu i vraćam se "kao pukovnik ili kao pokojnik", a on je meni rekao da se nada da ću se vratiti kao general pukovnik - a pričali smo o ceni gasa - kazao je predsednik.

Istorija susreta dvojice lidera - 19 puta za sedam godina

Ukoliko se uzme u obzir istorija susreta dva lidera, što zvaničnih, što nezvaničnih, da se zaključiti da se predsednik Vučić, od svih državnika Srbije u poslednje dve decenije, najviše susretao sa Putinom.

Predsednik Srbije je naveo da će njegov predstojeći susret sa Putinom biti 19. po redu u poslednjih sedam godina, na čemu mu je, kako kaže, veoma zahvalan.

- Zamislite, 19. put predsednik Putin je našao vremena za predsednika ili premijera Srbije, 19. put za poslednjih sedam godina. Koliko je energije uložio u odnose sa Srbijom. Beskrajno mu hvala na tome, mi to veoma cenimo - istakao je Vučić.

Putin četiri puta među Srbima - dva puta kod Vučića

2001: sastanak Putin - Koštunica

2011: sastanak Putin - Tadić

2014: Putin -Vučić: Povodom sedamdeset godina od oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu i sto godina od početka Prvog svetskog rata organizovana je vojna parada, kojoj je Vladimir Putin prisustvovao kao počasni gost.

2019: Putin - Vučić: Koliko je važna ova poseta bila pokazalo je veliko interesovanje svetskih medija. Mediji širom Evrope, ali i u SAD, bavili su se tadašnjom posetom predsednika Rusije Vladimira Putina Srbiji. Tokom boravka ruskog predsednika Vladimira Putina u Beogradu potpisano je više od 20 sporazuma. Putin je uručio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću orden Aleksandra Nevskog, obišli su Hram Svetog Save, položili vence na Groblju oslobodilaca Beograda.

Godine 2014. Vučić i Putin prvo su sastali 7. jula u Moskvi, kada je bilo reči o "Južnom toku" i saradnji dveju zemalja.

Tada, predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić, otputovao je u dvodnevnu posetu Ruskoj Federaciji, tokom koje je sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i premijerom Dmitrijem Medvedevim razgovarao o bilateralnoj saradnji, ali i o svim važnim međunarodnim temama. Jedna od glavnih tema Vučićevih razgovora sa najvišim ruskim zvaničnicima bio je "Južni tok" a nezaobilazne teme bile su i Ukrajina, predsedavanje Srbije OEBS-om, dugovanja, zajedničke investicije, snabdevanje gasom...

Već 2015. godine dolazi do novog sastanka dvojice visokih zvaničnika. Premijer Alekasandar Vučić tada se sastao sa Vladimirom Putinom u Moskvi na kome su potvrđeni svi dogovori koje su sa ruskim partnerima definisani tokom trodnevne posete delegacije Srbije Moskvi.

U svojstvu mandatara za sastav nove Vlade Srbije Aleksandar Vučić se 2016. godine sastao u Moskvi sa predsednikom Rusije Putinom. Kao mandatar za sastav nove vlade, Vučić je otputovao tada u Moskvu u svojstvu privatne posete. Ruski predsednik je tada izrazio nadu da će u novoj vladi Srbije, kakav god bio njen sastav, dostojno mesto zauzeti ljudi koji pridaju značajnu pažnju razvoju odnosa između Srbije i Rusije.

Vučić i Putin sastali su se dva puta tokom 2017. godine. Veliku pažnju javnosti privukao je susret na Svetog Nikolu 19. decembra u Moskvi za kojeg su mnogi rekli da je istorijski. Ujedno, ovo je bila prva poseta Vučića kao predsednika Srbije. Nakon bilateralnih pregovora potpisan je niz sporazuma o saradnji u različitim oblastima. Nakon ovog susreta Putin je istakao da je razgovor bio iskren i sadržajan te najavio dalji razvoj i jačanje odnosa dve zemlje.

Srpski predsednik je 2018. godine bio pozvan na inauguraciju Vladimira Putina 7. maja, a dva dana kasnije prisustvovao je i veličanstvenoj vojnoj paradi da Crvenom trgu kojom je obeleženo 73 godine od pobede u Drugom Svetskom ratu, kada je stajao tik do ruskog predsednika, sa njegove desne strane, čime je Srbiji ukazana velika čast.

Još jedan susret dvojice predsednika odigrao se u Kremlju početkom oktobra iste godine kada je Vučić na poziv ruskog kolege boravio u Moskvi. Sastanak dvojice šefova država odigrao se nekoliko dana nakon incidenta na Gazivodama, kada su specijalci ROSU opkolili jezero i hidrocentralu, ali i nakon što su se dogodile promene u međunarodnim okolnostima, pre svega relaksiranje stava Sjedinjenih Država po tom pitanju.

Odlikovanja i vredni pokloni

Prilikom posete ruskog predsednika Beogradu 2019. godine Putin je odao vrhunsku državničku počast srpskom predsedniku Aleksandru Vučiću. Predsednik Rusije Vladimir Putin uručio je orden Aleksandra Nevskog predsedniku Srbije.

Ovo nagradu su već dobili istaknuti predstavnici srpskog naroda, Knez Miloš Obrenović i Nikola Pašić, a tada ovaj orden zasluženo dobija i Aleksandar Vučić.



- Vašem ličnom učešću rusko-srpska saradnja posebno napreduje i mi visoko cenimo to što radite. Želim vam uspehe u daljem radu - rekao je tada predsednik Rusije Vladimir Putin.

Posle više decenija puška kralja Milana Obrenovića vraća se u Srbiju pošto ju je predsednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom susreta sa ruskim liderom Vladimirom Putinom u Sočiju 2019. godine dobio na poklon.

Izvinjenje predsedniku Srbije

Predsednik Rusije Vladimir Putin izvinio se srpskom predsedniku Aleksandru Vučiću, što je kasnije potvrdio i portparol Kremlja, ali i predsednik Srbije, zbog posta na Fejsbuku u kojem je portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova napravila aluziju Vučićevog boravka u Beloj kući u Vašingtonu sa čuvenom scenom iz filma "Niske strasti" sa Šeron Stoun u glavnoj ulozi.

Javno izvinjenje Vladimira Putina je retkost.

Predsednik Rusije Vladimir Putin citirao je nedavno na svom Instagramu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Mi, naravno, razgovaramo jedni sa drugima u regionu. Ali potrebno je vreme sa velikim liderima. Ali sada ću se sastati sa predsednikom Putinom 19. put. Zamislite, 19. put, predsednik Putin je našao vremena za predsednika ili premijera Srbije. 19 puta zaredom poslednjih sedam godina. Koliko je energije uložio u odnose sa Srbijom. Beskrajno smo zahvalni na tome - rekao je Vučić u intervjuu Vladimiru Solovjevu, a Putin preneo na svom Instagram profilu.

Odnosi Srbije i Rusije su najbolji u istoriji zahvaljujući bliskom ličnom odnosu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Rusije Vladimira Putina.

Mnogima je problem da objasne činjenicu zašto se Putin sa Vučićem sastaje toliko često. Ovo će im biti devetnaesti put.

Uprkos ogromnim pritiscima predsednik Vučić uspeva da Srbiju održava na putu vojne i političke neutralnosti. Ruski predsednik prepoznaje taj kvalitet i zbog toga naročito uvažava srpskog predsednika.

Iako postoje određeni krugovi koji bi voleli da odnosi Srbije i Rusije dobiju šumove, politika savremene Srbije čiji je začetnik i koju vodi Aleksandar Vučić, uspeva da odoli i najtežim izazovima.

Uostalom, ko to može u trenutku kada ceo svet drma žestoka energetska kriza da ode kod predsednika najveće države na svetu, Vladimira Putina, da pregovora o najpovoljnijoj ceni gasa, a da istovremeno dobije Bajdenov poziv za učestvovanje na Samitu demokratije u Vašingtonu? Malo ko od državnika, čak i mnogo većih i moćnijih zemalja.

Autor: