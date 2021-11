Advokat Vasić: Kolega Gaši od početka postupka stvara poligon za jeftino političarenje

"Istine radi, a radi pravilnog izveštavanja javnosti, moram da demantujem izjavu svog kolege Toma Gašija u kojoj navodi da je današnji svedok rekao da je uplašen od navodnih struktura sa severa Kosova", izjavio je advokat Dejan Vasić za Kosovo onlajn.

Kako je istakao Vasić "kolega Gaši je od početka postupka svoju odbranu intonirao pokušajem da kroz navodno zalaganje za svog klijenta stvori poligon za jeftino političarenje".

"Svedok je rekao da je imao pritisak od strane tadašnjeg tužioca i policajca čije je i ime rekao u toku svedočenja", rekao je Vasić.

Nakon današnjeg saslušanja u Osnovnom sudu u Prištini na suđenju za ubistvo lidera GI SDP Olivera Ivanovića svedok, branilac Dragiše Markovića, advokat Dejan Vasić, izjavio je da saslušanje današnjeg svedoka dokazuje besimisao cele optužnice i konstrukcije Tužilaštva.

"Otkrio je nešto što sam ja govorio od samog početka. Tužilaštvo na nezakonit način sprovodi istragu. On je danas pričao o svojim kontaktima sa glavnim tužiocem u to vreme, koji je predmet radio sa policajcima, koji su ga nagovarali i nudili mu pomoć ne bi li on dao neku izjavu Specijalnom tužilaštvu. Kako suđenje odmiče, pokazuje se sva nekorektnost Specijalnog tužilaštva", kazao je Vasić.

S druge strane advokat Tom Gaši naveo je da je svedok danas faktički promenio celokupnu izjavu koju je dao pred Specijalnim tužilaštvom Kosova tokom 2018. godine.

"On je pred sudskim većem izjavio da je pod pritiskom određenih grupa koje su u Mitrovici i grupa koje sarađuju sa vlastima u Srbiji. Zbog svoje bezbednosti izmenio je celokupnu izjavu", kazao je Gaši.