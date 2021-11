Advokat Vasić: Tužilaštvo na nezakonit način sprovodi istragu, nagovarali svedoka ne bi li dao neku izjavu

Tokom današnjeg saslušanja u Osnovnom sudu u Prištini na suđenju za ubistvo lidera GI SDP Olivera Ivanovića svedok B.B. je promenio izjavu koju je dao Specijalnom tužilaštvu 2018. godine. On je danas rekao da je tada napao Beograd za ubistvo Ivanovića, a da danas nema takvo mišljenje.

Branilac Dragiše Markovića, advokat Dejan Vasić, izjavio je da saslušanje današnjeg svedoka dokazuje besimisao cele optužnice i konstrukcije Tužilaštva.

"Otkrio je nešto što sam ja govorio od samog početka. Tužilaštvo na nezakonit način sprovodi istragu. On je danas pričao o svojim kontaktima sa glavnim tužiocem u to vreme, koji je predmet radio sa policajcima, koji su ga nagovarali i nudili mu pomoć ne bi li on dao neku izjavu Specijalnom tužilaštvu. Kako suđenje odmiče, pokazuje se sva nekorektnost Specijalnog tužilaštva", kazao je Vasić.



Advokat Tom Gaši naveo je da je svedok danas faktički promenio celokupnu izjavu koju je dao pred Specijalnim tužilaštvom Kosova tokom 2018. godine.

"On je pred sudskim većem izjavio da je pod pritiskom određenih grupa koje su u Mitrovici i grupa koje sarađuju sa vlastima u Srbiji. Zbog svoje bezbednosti izmenio je celokupnu izjavu", kazao je Gaši.



Jovana Filipović, branilac Silvane Arsović, naglasila je nakon saslušanja današnjeg svedoka da su dokazi prikupljeni na nezakonit način. Ona ukazuje da je Tužilaštvo prikupljalo dokaze suprotno odredbama o Krivičnom postupku.

"Svedok je danas to potvrdio. Međutim, o tome treba da vodi računa Tužilaštvo i Sud po službenoj dužnosti. Videćemo kako će se dalje odigravati ovaj ceo postupak i u kom smeru će sve ići", kazala je Filipović.

Advokat Mahmut Haljimi, branilac optuženog Marka Rošića, izrazio je zabrinutost zbog trenutne situacije u sudskom procesu i svedocima koji nisu u stanju da pruže doprinos u pravcu utvrđivanja istine.

"Tužilac nije mogao da izvuče iz izjava takvih svedoka bilo šta u pravcu utvrđivanja dispozitiva optužnice koja im se stavlja na teret i smatram da ovi ljudi ni krivi ni dužni leže u pritvoru. Odgovorno tvrdim da nema nijednog jedinog dokaza. Imamo oko dvadeset i više svedoka za saslušavanje. Čitao sam celu istragu, njihove iskaze i oni sada ne mogu da izmisle nešto drugo. Nijedan nije u stanju da bilo šta pruži u pravcu istrage. Šta mogu svedoci koji su iz Leposavića i pričaju o zbivanjima tokom predizborne kampanje, ili svedoci iz Zvečana da doprinesu u ovom predmetu?", zapitao je Haljimi.

Drugi svedok D.S. danas se nije odazvao pozivu suda.

Nastavak suđenja za ubistvo Olivera Ivanovića zakazano je za 16. decembar.