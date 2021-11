ZA PRVO DETE 300.000 DINARA, A ZA DRUGO JOŠ VIŠE! Vučić otkrio nove pogodnosti za majke i najavio JOŠ JEDNU MERU

Predsednik Srbije otkrio detalje o novčanoj pomoći za majke.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uključio se uživo iz Sočija za Nacionalni dnevnik TV Pink, a u razgovoru sa novinarkom Gordanom Uzelac, još jednom se osvrnuo na borbu države protiv bele kuge.

On se zahvalio građanima koji su kao dobar potez ocenili pomoć od 300.000 dinara za prvo dete. Kako kaže, reakcije su odlične, a mnogo bolje mere će biti za drugo dete.

- Sa tim merama izlazimo za 10 ili 15 dana. Hvala građanima, radićemo na tome da budu i bolji uslovi i da imaju veću sigurnost kako bi se više dece rađalo - istakao je predsednik.

Međutim, razmišlja se o još jednoj pomoći koja će znatno olakšati život majkama. Reč je o subcencijama koje bi velike firme dobile za otvaranje vrtića.

Kako je naveo, ako jedna majka želi da radi, a živi negde u centralnoj ili južnoj Srbiji, kako će ona da ostavi dete određeno vreme, ako nema u firmi vrtić, jer majka sa detetom do šeste godine, od rođenja, provodi više od 6 sati.

- Dakle, one su naše junakinje i treba da im pomognemo. One neće da ih ucenjuje vlasnik, treba da imaju karijeru. Zato ćemo raditi na tome da budu vrtići u velikim kompanijama i davaćemo subvencije za to - rekao je Vučić.