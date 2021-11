Današnji sastanak predsenika Srbije Aleksandra Vučića sa predsendikom Rusije Vladimirom Putinom predstavlja jedan od bitnih strateških sastanka kada je u pitanju geopolitička stabilnost regiona, ali i enegretska stabilnost Srbije, ističu brojni analitičari.

Miroslav Bjegović, dekan Fakulteta za studije bezbednosti, rekao je za Pink da je sastanak lidera Srbije i Rusije strateški.

- To je strateški sastanak sa strateškim prijateljem. Što se tiče tog dela mislim da posle Belorusije da je Srbija najbliži saradnik Rusije. Mi smo iskreni strateški prijateli Rusije i samog predsednika Putina - naglasio je on.

Kako ističe da Vladimir Putin izuzetno ceni to što je Srbija među retkim državama koja nije uvela sankcije Rusiji.

Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku, rekla je za Pink da je realno očekivati da će sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa Vladimirom Putinom rezultirati u tome što će Srbija dobiti gas po ceni koja je niža od cena ovog energenta na berzi.

- Ja ne bih nagađala koja je to cifra, jer da je sve to dogovoreno, mi bismo tu cifru znali. Međutim tu, u Rusiji, odlučuje Vladimir Putin. Posle današnjeg sastnaka to ćemo i znati.

Kako je istakla, sa velikom verovatnoćom možemo da kažemo da će ta cena biti povolja Srbiji i istakla osvrnula se na cenu gasa po kojoj Rusija ovaj energent prodaje Moldaviji.

- Treba da budemo zadvoljni ako nam cena gasa bude slična moldavskoj. Sigurno ne možemo da nastavimo da kupujemo ga spo ovoj ceni koju sada imamo - 270 dolara na 1 000 metara kubnih - navodi ona.

Slobodan Samardžija, nekadašnji dopisnik dnevnog lista 'Politika' iz Moskve, rekao je za Pink da ne veruje da će Nemačka preterano menjati svoju politiku kada je u pitanju gasna politika.

- Drugog izvora gasa po takvoj ceni nema. Američku gas je još skuplju, prema tome tu nema mnogo dileme. Ono to je u celoj to priči bitno je da se gas pretvorio u neku vrstu oružja koje se sada nalazi u rukama Rusije - objašnjava on.

Naveo je još da nije pitanje samo ko će dobiti gas, već ko će sklopiti dugogodišnje ugovore za nabavku gasa.

- To je od ključnog značaja za svaku zemlju - kazao je on.

Bojan Bilbija, urednik u dnevnom listu 'Politika', rekao je za Pink da su nuklearne centrale znatno skuplje od kupovine gasa.

- To je povezano sa geopolitikom i drugim pritiscima. Nije lako izabrati ko će sa kim da gradi nuklearnu elektranu, da li su to Rusi ili Francuzi. Mnogi koji su te ugovore sklapali sa Rusima su se povukli - naveo je on.

On se osvrnuo na primer Bugarske koja je trpela velike pritiske EU i povukla se iz tog projekta, ali i drugih projekata poput gasovoda 'Južni tok'.