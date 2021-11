U SRBIJU STIŽE 'KORNET'! VUČIĆ SAOPŠTIO SJAJNE VESTI: Uskoro isporuka ruskih raketa UBICA TENKOVA (VIDEO)

Isporuka se očekuje do kraja godine.

Srbija će do kraja godine dobiti protivoklopne rakete „Kornet“ iz Rusije, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle susreta sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Sočiju.

- Razgovarali smo o vojno-tehničkoj saradnji i upoznao sam Putina sa raznim promenama odnosa snaga u regionu. Prve stvari dobićemo do kraja godine, to nije strateška oprema, već taktička, protivoklopna raketa „Kornet“, čiji lanseri i rakete deluju protiv oklopne tehnike i to je veoma važno za našu vojsku - rekao je Vučić.

Vučić je ranije rekao da je to „moćna raketa, jeftina je, a uništava tenk koji košta tri ili četiri miliona. Ovi zapadni tenkovi i pet ili više miliona“, rekao je predsednik Srbije.