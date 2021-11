'PREDSEDNIK JE STAO IZA PRESTONICE!' VESIĆ: Hvala Vučiću jer je beogradski voz bio tema razgovora sa Putinom (FOTO)

"Predsednik Vučić je stao iza Beograda odlukom da Republika Srbija finansira beogradski metro i BG voz. Zahvalni smo mu na podršci koju nam je dao", poručio je zamenik gradonačelnika.

- U ime Beograđanki i Beograđana zahvalan sam predsedniku Aleksandar Vučić zato što je danas razgovarao sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom o projektu beogradske gradske železnice - objavio je zamenik gradonačelnika Beograda, Goran Vesić.

Beogradska gradska i prigradska železnica za Beograd je važna koliko i metro i zajedno sa njim čini deo jedinstvenog šinskog podsistema javnog prevoza, izjavio je on i dodao:

"Prema projektu Grada Beograda prigradska i gradska železnica imaće 223 kilometara, povezaće se novim kolosekom Surčin i Obrenovac a modernizovaće se kapaciteti postojećih pruga prema Lazarevcu, Mladenovcu, Barajevu, Sopotu i Pančevu. To znači da će građani beogradskih prigradskih opština i Pančeva imati voz do centra Beograda u špicu na 10-12-15 minuta i van špica na 45 minuta. Beogradski voz imaće četiri presedačke stanice sa prvom linijom metroa i to Makiš, Sajam, Pančevački most i Karaburma kao i dve presedačke stanice na drugoj liniji metro i to železnička stanica Zemun i Makenzijeva."

Kako isitče, izgradnja beogradske železnice znači da će konačno građanke i građani prigradskih beogradskih opština biti povezani sa centrom grada kao i da će imati isti kvalitet života kao i ljudi iz grada.

- Predsednik Vučić je stao iza Beograda odlukom da Republika Srbija finansira beogradski metro i BG voz. Zahvalni smo mu na podršci koju nam je dao - poručio je Vesić.