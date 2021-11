Ambasadorka Srbije izabrana za predsedavajuću Izvršnog saveta Uneska

Tamara Rastovac Siamašvili je izabrana sa 56 glasova za i dva uzdržana.

Izvršni savet UNESK-a inače ima 58 članova.

Ambasadroka Srbije izabrana je na ovu funkciju na period od dve godine.

- Danas je naša ambasadorka Tamara Rastovac Siamašvili ubedljivom većinom od 56 glasova ZA i dva uzdržana, izabrana za predsedavajuću Izvršnim savetom UNESKO. Veliki uspeh za našu Srbiju i srpsku diplomatiju i velika čast za naše ministarstvo i našu ambasadorku. Živela Srbija! - napisao je na svom Instagram nalogu ministar spoljnih poslova Nikola Selaković.

