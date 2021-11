Vučević: Za 12 miliona evra smo smanjili dug Novog Sada od 2012. godine, novčanu pomoć za prvo dete uvećavamo za 300 odsto!

Novi Sad je zadužen za kredite iz ranijih perioda, za iznose koje je grad povlačio do 2012. godine kada su se tadašnje gradske vlasti zaduživale po različitim osnovama. Ovo je faktografija i konstatacija. Grad Novi Sad je u momentu kada sam ja izabran za gradonačelnika septembra 2012. godine dugovao 29 miliona evra po osnovu kredita. Tu su municipalne obveznice i to su krediti za koje je grad bio pokrovitelj. Danas, tačnije na 23.11. kada je rađen presek, Grad Novi Sad je zadužen 17 miliona evra, znači mi smo za 12 miliona evra smanjili dug za 9 godina, što nije mali iznos, ali morali smo da ispoštujemo sve ugovorene obaveze, i da plaćamo po vrlo visokim kamatama te obaveze, rekao je Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada.

"Sve u svemu, kada pričamo o napretku jednog grada preduslov je politička stabilnost, iako to deluje prilično konzervativno, ali bez političke stabilnosti vi ne možete da donosite prave odluke i ne možete da snosite punu odgovornost prema građanima. U periodu od 2016. godine pa nadalje mi smo dobili stabilnost i mogli smo da se okupimo oko politike, a ne oko matematike. Imali smo i podršku države koja se ogledala ne samo u pogledu velikih infrastrukturnih projekata, već i u dovođenju investicija u Novi Sad - 7, 8 fabrika smo doveli, dramatično popravili krvnu sliku novosadske privrede, ali mnogo je lakše kada imate dobru saradnju sa Pokrajinskom vladom, jer na jedan vaš dinar možete da prikupite još jedan i da rešite više problema", istakao je Vučević.

On je podsetio da je Grad do sada, samo za kamate za municipalne obveznice, platio 12.586.000 evra.

"Mi nećemo zaduživati Grad za nerealne projekte i projekte koji nisu pripremljeni za realizaciju. Da budem precizniji, nije problem što je Grad hteo da povuče 2011. godine pare za velike infrastrukturne projekte, da rešava kanalizaciju i Bulevar Evrope, problem je bio kamatna stopa i loša ekonomska slika u državi i gradu, i to što uopšte nisu bili pripremljeni projekti, tj. Grad se zadužio, a nije mogao to da reši jer nije bilo rešeno urbanistički, planski, imovinsko-pravno i sve vreme „taksimetar“ radi. Mi danas dobijamo ispod dva posto kamatnu stopu za kredit. Mi smo za električne autobuse, koje kupujemo zajedno sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, a mislim da ćemo 7.decembra potpisati ugovor, dobili kamatu 1,1 posto. To je jeftinije nego da koristite svoj novac. Kao što ćemo dobijati odlične kreditne linije i za izgradnju velikih sportskih centara i za izgradnju mostova (pešačko-biciklistički)", dodao je on.

Gradonačelnik je istakao da su loši krediti nasleđeni, ali da se finansiraju vrlo stabilno zato što je budžet mnogo jači.

"Konkretno budžet Grada Novog Sada za 2012. godinu iznosio je 16.093.000.000 dinara, budžet Grada za 2021. godinu je 34.460.000.000 dinara. Ovo je nešto što ne može niko da ospori. To je pobeda Novog Sada, pobeda svih Novosađana. Mi iz ovog finansiramo velike projekte i asfaltiramo ulice, gradimo nove mostove, subvencionišemo decu u privatnim vrtićima i potpuno je besplatan gotovo 700 miliona dinara je izdvajanje grada za 17 hiljada mališana u državnim vrtićima. To je rezultat ove politike, stabilnosti, odgovornosti i ekonomskih parametara koji govore da se Grad dobro kreće", izjavio je Vučević.

Kada je reč o Spensu, Vučević se osvrnuo na tešku situaciju u kojoj se nalazi nakon dve godine korone, nakon 50 posto popusta za zakup lokala koji im je osnovni izvor prihoda, kada nema ni jednog koncerta i kada se održavaju sportski događaji bez publike i istakao da zato Grad postoji i ima snagu.

"Gradonačenik ne može da bude menadžer, ne može da gleda samo plus i minus, mora da gleda društveni interes, opšti interes, inače bi rekli zašto bi izdvajali novce za socijalna davanja - zato postoji solidarnost i socijalna briga", dodao je on.

Kada je reč o novom parku na Novom Naselju Vučević je napomenuo da se park prostire na 4 hektara, kao i da je bogat mini jezerima, fontanama i najmodernijim sanitarnim čvorom.

"Park se nalazi na granici Novog Naselja i Nove Detelinare, to je deo grada sa velikom koncentracijom stanovnika i dalje će da raste jer je tu Bulevar Evrope. Ova mirna i zelena oaza je bila velika nužnost za ovaj deo grada. Ali ne stajemo tu, preko puta ulice Raše Radujkova predviđamo oko ranžirne stanice da radimo Central Park na 13 hektara. Čuvamo ranžirnu stanicu kao kulturno-istorijski objekat, a okolo radimo fantastično parkovsku površinu, pravimo kulturno-sportsko-rekreativni distrikt i pešačkim pasarelom povezujemo ga sa ovim parkom na Novom Naselju, kako bi humanizovali i oplemenili taj deo grada. I Kamenički park smo potpuno rekonstruisali, sa Pokrajinom smo gotovo dva miliona evra investirali u taj park i ja se nadam da će Gradsko zelenilo do kraja godine završiti tender, tj. posao za rekonstrukciju Dunavskog parka. Grad je obezbedio pare da potpuno rekonstruišemo taj park. U Limanskom parku smo zasadili za 30 posto više stabala, dok je 36 posto površine grada zelene površine", istakao je gradonačelnik.

Vučević je kazao da je jedna petina IT kompanija u celoj Srbiji u Novom Sadu, ali i da Novi Sad nije jedna petina Srbije.

Više su skočile plate, nego što su porasli troškovi života Gradonačelnik je istakao da je neto plata u Novom Sadu 2008. godine iznosila 38.128 dinara, 2009. godine 36.500 dinara i 2010. godine 39.240 dinara. "Danas avgusta 2021. godine neto plata u Novom Sadu iznosi 73.098 dinara. Inflacija u Srbiji je manja od mnogih zemalja Evropske unije i više su skočile plate, nego što su porasli troškovi života. Kurs je stabilan devetu godinu", kazao je Vučević.

"Mi smo od poreza na zarade 2012. godine imali 6.912.000.000 dinara, a 2021. godine 9.401.000.000. A porez na imovinu 2012. godine je bio 1.103.000.000 dinara, a sad 4.650.000.000. To je zato što raste vrednost imovine u Novom Sadu i zato što smo mi obišli sve što treba da se knjiži. Ono što sam hteo da kažem, mi smo od 2012. godine na kapitalne rashode, za razvoj Grada imali 4.340.000.000 dinara, a ove godine imamo 11.468.000.000, tj. tri puta više damo para za razvoj grada, ali zato gradimo tri nova vrtića. Trenutno gradimo vrtić na Sajlovu i Veterniku i ovih dana ugovaramo novi vrtić na Adicama. Kada je reč o najlepšem vrtiću na Klisi u Orahovoj ulici, Krcko Oraščić, moram da sitaknem da smo u njega investirali gotovo 15 miliona evra", dodao je on.

Gradonačelnik je potvrdio da će Centralna železnička stanica biti na Glavnom peronu, ali će biti renovirana.

"Kada je reč o projektu izgradnje železnice od Beograda do Subotice, Grad Novi Sad je logistička podrška, rešavamo eksproprijacije zajedno sa državom, urbanistički to pratimo i infrastrukturno… Ono što je važno za Novi Sad kada će se dramatično na bolje promeniti je kada dobijemo brzu prugu, kada se završi Fruškogorski koridor i kada mi zajedno sa državom rešimo četvrti most", zaključio je on.

Vučević je istakao da nije planirao da se kandiduje četvrti put, ali da sad ozbiljno počinje da razmišlja.

"Kad vidim ko mi drži predavanje, čudu ne mogu da se načudim, meni većina ljudi kaže nemoj da haješ za to. To je kao da vam najgori đak u razredu ustane i kaže mi treba da učimo bolje, i da kaže nisu nam dobre ocene. Pa ti bi trebao da popraviš ocene, ti si loš učenik. A pristojni i dobri đaci ćute, jer nije novosadski galamiti. Ja moram da se borim za Novi Sad i istinu, to je moje pravo i obaveza. Ja ne dajem njima na značaju, dajem na značaju istini. Dužan sam da polažem račune Novosađanima za ono što radim, jer sam ovde u ime Grada", izjavio je gradonačelnik.

Novčanu pomoć za prvo dete uvećavamo za 300 odsto Osvrćući se na najavljenu pomoć za prvo dete u iznosu od 300.00 dinara, Vučević je istakao da je Grad, kao deo države, opredelio veća novčana izdvajanja za natalitetnu populacionu politiku i predlog je da se u sledećem budžetu povećaju određena davanja. "Konkretno, pravo na novčanu pomoć za prvo dete ostvaruje majka za prvorođeno dete - uvećavamo za preko 300 posto, bilo je 15.000, sad će biti 50.000 dinara. To smo već povećavali. Zatim za trojke sa 100.000 na 200.000 dinara, za svu decu rođenu za prvi dan u godini sa 100.000 na 200.000, za 1. februar 200.000 dinara. Tu je mnogo drugih mera, besplatni vrtići, besplatni udžbenici za prvake, finansiranje privatnih vrtića, pomoć u kući, stanovanje uz podršku, čitav jedan set mera, zatim personalni asistenti, lični pratioci. Bićemo još angažovaniji na ovom polju, i trebalo bi posebno povećati taj paket za drugo dete. Kada se rodi drugo dete, mnogo lakše se ide u dalje proširenje", dodao je on.

