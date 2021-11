VUČIĆ JE OD SNS NAPRAVIO SNAŽNU ORGANIZACIJU! Kojčić: Stvorio je jak sistem pre nego što je odlučio da se ne kandiduje za predsednika

Predsednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je sinoć na svečanoj akademiji, koja je počela himnom „Bože pravde“, da su naprednjaci pokazali kako izgleda pristojna Srbija, dok su neki drugi samo želeli da naškode drugima.

- Oni koji su hteli da drugima zabrane slobodu nisu znali da su Srbi inadžije i da najviše „vole“ kada im neko brani pravo na slobodu. Zato ste i došli ovde i pokazali svima koliko volite Srbiju. Danas ste pokazali kako izgleda pristojna Srbija. Dok ste vi dolazili mirno, autobusima, neki drugi, kojih je višestruko manje, ponašali su se drugačije - kazao je Vučić u prepunoj Štark areni u Beogradu i izvinio se hiljadama pristalica koje su ostale napolju.

Predaja nije opcija

On je naprednjacima poručio da predaja nije opcija i da nikada nema povlačenja, posebno ne pred onima koji su uništili Srbiju. Vučić je rekao da se na sledećoj skupštini stranke neće kandidovati za predsednika Srpske napredne stranke.

Ubedljiva pobeda

Na svečanoj akademiji povodom 13 godina od osnivanja SNS govorilo je petoro ljudi iz različitih delova Srbije - Sara Pavkov, Milica Vuković, Bratislav Lazić, Anastasija Dimitrijević i Milica Nikolić, koji su preneli svoja iskustva kako su im se poboljšali životi zahvaljući politici koju je vodio SNS.

Glumac Lazar Ristovski podsetio je da su, kada je poslednji put, pre nekoliko godina, bio na bini u Areni, SNS i Vučić ubedljivo pobedili.

- Tako će biti i u budućnosti - rekao je Ristovski.

- Ali nikada se neću odvajati od ove stranke i boriću se sa svima vama na predstojećim izborima, a od vas tražim da to bude najveća pobeda ikada. Nema povlačenja pred najgorima, pred onima koji bi da pljačkaju našu zemlju. I zato da se borite jače nego ikada! A ja vama kažem da vas volim više nego ikada i da sam ponosan na vas. Ostala su četiri meseca, i zato u najveću pobedu do sada, u pobedu za Srbiju i za našu decu - rekao je Vučić, govoreći o izborima koji će se održati 3. aprila.

Politički analitičar Dragoljub Kojčić smatra da je Vučić od SNS stvorio moćnu organizaciju pre nego što je odlučio da se ne kandiduje za predsednika stranke.

- Osnovna ideja Aleksandra Vučića jeste da se napravi sistem koji će moći da vodi državu narednih godina. Uporediću to sa roditeljstvom, odgovoran roditelj uvek želi da se njemu dete osamostali. Ja bih Vučića molio da ostane na čelu SNS, ali siguran sam da je, i u slučaju da ode, to ispravan potez. On će sam proceniti da li je pravi trenutak ili ne. On oseća da ima jak sistem - rekao je politički analitičar Dragoljub Kojčić.

Ekonomski rast

On je istakao da u ovom trenutku gradimo deset auto-puteva i brzih saobraćajnica, a da je izgrađeno više bolnica i domova zdravlja nego što je u 50 godina urađeno.

- I dok su neki zatvarali muzeje i pozorišta, mi ih otvaramo. Dok su neki godinama dugovali premije našim sportistima, mi ih isplaćujemo odmah. A to kažem zato što smo uspeli za ovih 13 godina kao politička stranka da promenimo svest kod naših ljudi. Da više ne važi za nas da smo poslednji u svemu. Zato sam srećan što danas u svemu očekujemo uspeh. Kada kumulativno pogledate 2020. i 2021, Srbija će biti zemlja sa najvećim ekonomskim rastom u celoj Evropi - rekao je predsednik i dobio gromoglasni aplauz.

Predsednik je potom pokazao na „Radišu“, bager koji je postavljen u hali da simboliše velike radove i napredak, i rekao da ta mašina nije tu da ruši, već da gradi.

- Srbija se nalazi na evropskom putu, ali Srbija neće napustiti svoje prijatelje. Zato Srbija sada ima najnižu cenu gasa u Evropi i može da računa na podršku po pitanju Kosova i Metohije. I Srbija se neće odreći prijateljstva sa Rusijom i Kinom. A neće ni oni od prijateljstva sa nama - kazao je Vučić.

Borba za svakog čoveka

Vučić se, čim je stigao na svečanu akademiju povodom 13 godina od osnivanja stranke, zahvalio okupljenim članovima ispred Arene.

- Imamo zadatak da se borimo za našu zemlju, za naš narod, za svakog od nas, ali i za svakog čoveka. Nemamo pravo da damo nikome da uništi sve ono što smo gradili prethodnih godina. Nemamo čega da se stidimo - rekao je on i dodao:

- Mi smo izgradili bolnice, domove zdravlja, zato je pred vama budućnost. Pred običnim i poštenim ljudima i ljudima koji vole Srbiju je budućnost. Našom borbom i radom mi ćemo da pobedimo one koji rade protiv Srbije. Zajedno ćemo ići do pobede. Mnogo, mnogo, mnogo vas volim!

Čuvajmo naše

On je istakao da se više neće ponavljati „Oluje“, „Bljeskovi“ i pogromi, bez obzira na sve pritiske.

- Verujem da ćemo biti izloženi brojnim pritiscima. Ali mi moramo biti čvrsti i snažni, da čuvamo ono što je naše. Da se ne stidimo naših uspeha i prošlosti, i da poštujemo sve žrtve. Da možemo da podignemo Hram Svetog Save, spomenik Stefanu Nemanji, za koji su govorili da će da ga ruše. A ja vam danas kažem niko ga nikada neće rušiti! Ali moramo i biti otvoreni za sve ljude u regionu. Zato je velika ideja Otvorenog Balkana. Da se povezujemo sa drugima u regionu, i ta inicijativa će nam mnogo doneti u budućnosti - kazao je predsednik.

Na svečanoj akademiji su bili koalicioni partneri SNS, lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić i funkcioneri te stranke, kao i lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor, predstavnici Srpske liste, kao i članovi Vlade Srbije.

