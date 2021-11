Ne propustite novo izdanje emisije "Hit Tvit" - biramo najvažniju objavu nedelje!

"Na licemerne primedbe onih koji pozivaju na proteste, neću da odgovaram"

Predsednik je, na samom početku gostovanja govorio o konvenciji SNS koja je održana juče, a kako kaže zadovoljan je što je prisustvovao veliki broj građana. Prethodno je, kaže, održana stranačka skupština na kojoj je veliki broj mladih pristupio SNS.

- Deset godina na čelu stranke je sasvim dovoljno. Obično govore kako su nam potrebni mladi, a onda kažu "samo mene da ne zamene". Svi smo negde zamrznuti 7, 8, 10 godina i kao da ne razumemo kada je vreme da mesto napustimo - kaže Vučić.

Na pitanje o epidemiološkim merama, Vučić kaže da je skup odlagan tri puta, da su svima podeljene maske, a da su brojevi u padu. Kaže da nisu bili 100 posto odgovorni, da mu je zato žao, ali da na licemerne primedbe onih koji pozivaju na proteste, neće da odgovara.

"Nijedna instanca na nivou EU, kako kaže, nije reagovala na poslednju izjavu Aljbina Kurtija"

Veljanovski ocenjuje da Kosovo danas nije više u Srbiji, zahvaljujući agresivnoj politici Slobodana Miloševića, pa je besmisleno govoriti o izdaji Kosova. Profesor Veljanovski je podsetio na separatističke tenzije Albanaca još osamdesetih godina.

- Moramo biti realni i suočiti se sa posledicama - kaže Veljanovski za "Hit Tvit" na pitanje kako komentariše aktuelnu situaciju sa Kosovom i Metohijom.

Smajlovićeva kaže da nema utisak da smo bliži prihvatanju otcepljenju Kosova i Metohije, a da je otvorena retorika pripajanja pokazuje da su Albanci privilegovani, a da je sve projekat zapada.

- Aršini više nisu ni dvostruki, nije više ovo ni licemerstvo ni dvoličnost... - kaže Smajlovićeva.

Vučić kaže da je iznenađen jer nikada ne traži pitanja, pa se spremio za neke druge teme, ali mu nije problem da kaže šta država radi po pitanju Kosova i Metohije.

- Imamo kulturu dijaloga i slušamo i šta drugi misle. I kada smo pokretali dijalog o KiM, svako je imao priliku da iskaže svoje mišljenje. Sigurno je da nismo uvek bili beli anđeli, ali nema sumnje da je spoljni faktor značajno uticao na razaranje nekadašnje Jugoslavije iz različitih razloga. Prebaciti sve na Miloševića bilo bi neodgovorno - kaže Vučić.

Kada je reč o Albancima, Vučić kaže da je više njih reklo da žele samo republiku, a o tome su pisali i eseje.

- Vidi se postojanost politike za koju je važno reći jednu stvar o kojoj se ne govori mnogo: mi smo sve izgubili od 1961. do 1991. 1961. godine Srba na KiM je po zvaničnom popisu bilo 27,9 odsto. Doterali smo se na ispod 10 odsto već 1991. godine. Samim tim je i Milošević u teškoj situaciji. Danas nam je problem što ne mogu da nam objasne zašto su im dali nezavinsost, Albanci sebi ne mogu da objasne da nemaju nezavisnost, a nama su ruke dosta vezane posebno od 2008. godine, ali nije baš sve gotovo kao što nam predstavljaju - kaže Vučić.

Dodao je da Albanci žele suprotno međunarodnom pravu da dobiju ono što ne mogu.

Nijedna instanca na nivou EU, kako kaže, nije reagovala na poslednju izjavu Aljbina Kurtija.

Zamislite, i to vam oslikava položaj Srbije, bez obzira ko je na vlasti, da je neko od nas rekao da RS i Srbija treba da se ujedine. Reagovali bi u roku od odmah, kako kažu klinci u Beogradu! Objasnili bi nam odmah da smo prošlost, teret Balkana, da unosimo krize. Uveren sam zato da ne treba da priznamo nezavisnost Kosova. Mislim da treba da se borimo politički, da čuvamo mir, da nam zemlja ide napred i da stoga imamo pravo da obeležavamo stradanje Srba, a da ne razmišljamo da li će neko da nam zameri. Ponosim se što to danas možemo.

Predlog broj 1 - Zakon

Za ekološke aktiviste i deo opozicije sporan je Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi koji je promenjen da bi bio usklađen sa ustavom, pošto prethodni zakon datira iz 1994. godine. Zbog toga je, kako kažu, na više punktova u Beogradu, ali i u drugim mestima u Srbiji, u znak protesta blokiran saobraćaj, što je izazvalo neminovne napetosti, sukobe sa policijom, ali i sa blokiranim građanima.

Smajlović kaže da ovo nije samo ekološko pitanje, već i pitanje kako optužiti vlast koja pokušava da uradi nešto na brzinu, a narod to neće. To se, kaže, vidi po uzvicima, uvredama na račun predsednika...

- Videla sam napad na bageristu u Šapcu gde masa viče: "Udri ga, udi ga". To je politički bes koji je zabrinjavajuć! Ovo me je jako zabrinulo i ovo mi se čini bitnim. Mislim da ovde mnogo ljudi ne misli o ekologiji, već je pokušaj da se napravi amalgam svega što može da se mobiliše protiv vlasti, pokušaj da se izazovu sukobi sa policijom, da policija reaguje prekomernom silom, pa da mnogo više ljudi bude na ulicama naredne nedelje. Ne bih ovo omalovažavala rečima da je ovo samo ekologija. Ima i onih koji se bore za to, ali opozicija se dobro setila da se poveže sa svim ljudima koje brine vazduh i slično - kaže Smajlović.

Podseća da je Rio Tinto došao za vreme prethodne vlasti, a Đilas je govorio o razvojnoj šansi koju je video u litijumu.

- Sada to nije dobro reći jer je raspoloženje naroda drugačije - kaže Smajlović.

Veljanovski se vatio na raspad Jugoslavije, ističući da strani faktor na to nije uticao i da je sam bio iznenađen kada je do raspada došlo.

Kada je reč o protestima, Veljanovski kaže da je društvo podeljeno, da je jaz veliki i preti da odnese žrtve. Ljudi, kaže, imaju pravo da se bore za osnovna prava, za vazduh i vodu.

Kaže da su dva gorepomenuta zakona doneta istog dana, pa je zapitao da li je to slučajno, a moguće je da je podudaranje protesta i konvencije koji su održani istog dana - puka koincidencija.

Vučić je odgovorio da je strani faktor učestvovao u razaranju srpskog nacionalnog bića još od druge polovine 60-ih godina, a razloga je, kaže, bilo mnogo.

- Srbi su i posle rata u Hrvatskoj bili izolovani u političkom smislu, iako ih je bilo više od 15 odsto. Priča o tome kako su Srbi iz Hrvatske bili krivi za sukobe jer su hteli da ostanu u zemlji u kojoj su živeli... Nemačka i SAD uradili su sve za otcepljenje, a za to kriviti srpski narod je neodgovorno i netačno - kaže Vučić.

"Zakon o referendumu donet na insistiranje EU i Venecijanske komisije. Organizatori protesta - politički kriminalci"

Kada je reč o protestima, Vučić kaže da je Zakon o referendumu donet na insistiranje EU i Venecijanske komisije.

- Direktno je preuzet od Venecijanske komisije! Time se asimiluju oni koji ne izlaze ili su uzdržani, podstiče se da imamo više referenduma, a sve ovo zasnovano je na našem Ustavu, EU i Venecijanskoj komisiji. Najgore je kada oni koji se zaklinju u prava i EU ništa ne znaju i ništa ne pročitaju. Ovo nema nikakve veze ni sa kakvim Rio Tintom, niti ga je moguće primenjivati na ovaj način - kaže Vučić i dodaje:

Svi koji su stvarno zabrinuti za ekonomiju, oni su mi najveći kompliment. Ovo sa Rio Tintom nema nikakve veze i nećemo ništa da krijemo. Organizatori vode dve bitke i reč je o čistim političkim kriminalcima. Po Ustavu Srbije svako ima pravo da se slobodno kreće! Organizatori krše elementarno pravo slobode kretanja! Zaprečili su put bagerima, buldožerima, kamionima... Bagerista ide putem i, valjda im ugrožava neko pravo, pa ga napadaju. Šta im je uradio? Je l im je ugrozio neko pravo? Da li ih je sprečavao da negde idu?

Ističe da, po zakonu, skupovi moraju da se prijave.

- Puštamo ih da rade svaki dan, da rade šta hoće, a prijavu za organizaciju skupa nisu podneli. Oni koji blokiraju puteve i ulice, rade to protiv zakona i Ustava. Odakle vam pravo da blokirate auto-put? - kaže Vučić.

Ističe da je sve urađeno sa ciljem da se on sruši.

- Recite lepo da je tako! Izađite na izbore i pobedite me! Kandidujte Baku Praseta, Mariniku, Đilasa, koga hoćete, ali pobedite! Hajde! Uradite to, ali recite šta je smisao svega, svih protesta? Da zaustavite nešto što ne postoji?! To pokazuje samo da ste toliko ostrašćeni i mislite da imate pravo da svakoga bijete i kažete da je super kada Bjela bije Gagu Antonijevića, kada tučete bageristu... Nismo to dali, rekli smo da se policija skloni, a da smo slušali zapad, sve bismo sklonili vodenim topovima ili bismo ranjavali ljude kao u Roterdamu i Amsterdamu. Suzdržavamo se kao država, pokazujemo da imaju pravo da protestuju, ali ne i da krše zakon i Ustav - kaže Vučić.

Ističe da je sve što rade - čisti kriminal, a da se veći problemi o kojima oni govore - rešavaju na izborima.

Govore neistine iz dana u dan, laž sustiže drugu i misle da će time nešto da postignu. E, pa, neće.

U Zrenjaninu je, kaže, njih 18 htelo da spreči 800 ljudi da prođe.

- Ko ste vi da nekome ne date da prođe? Bog? Sam Bog sišao sa neba?! To su ti fini ljudi i građani koji su sa testerama upadali u Javni servis - kaže Vučić.

"Veljanovski je ovde došao da kaže da su Srbi počinili genocid u Srebrenici i da su Albanci sa pravom proglasili nezavisnost KiM" 

Smajlović kaže da ne bi nazvala skup fašizmom kako je protest ocenila premijerka Ana Brnabić i podseća da su Srbi svojevremeno satanizovani i prozivani fašistima.

- Kakva je potreba koristiti taj termin? Zašto ulaziti u tu vrstu satanizacije političkih protivnika? - kaže Smajlovićeva.

Veljanovski kaže da je "strašna neistina da je ova vlast otkrila zločine u Jasenovcu".

- Od 1. razreda smo učili o zločinima u Jasenovcu - rekao je Veljanovski, a onda ga je Vučić prekinuo:

Mislite o genocidu? - zapitao je Vučić.

- Da, da, genocidu. A bio je i u Srebrenici genocid - rekao je Veljanovski za "Hit Tvit".

Veljanovski je zamerio predsedniku to što je u emisiju doneo Ustav Republike Srbije.

- Mogao sam i ja ovde da donesem Ustav pa da vidimo... - rekao je Veljanovski.

- Što niste? - zapitao je Vučić i predao mu kopiju Ustava.

Vučić kaže da je kriv za murale i, prema Veljanovskom, trebalo bi da pohapsi sve koji su ih slikali.

- Veljanovski je ovde došao da kaže da su Srbi počinili genocid u Srebrenici, da su Srbi maltretirali Albance pa su oni imali pravo da proglase nezavisnost, nema nijedan dokaz da srpska vlast nešto loše radi, ali nema nijedan dokaz za to - kaže Vučić.

"Naše društvo nije polarizovano"

Vučić je rekao da je na skupu večeras bilo 1.950 ljudi, a danas oko 2.000 ljudi.

- Centar je zbog tih ljudi bio zatvoren ceo dan i to je u redu. Iako nije prijavljeno. Niko nije pravio problem, niste ni policajca videli. Puštamo sve ono što oni nisu - kaže Vučić i dodaje:

Znate koja je opasnost zatvarati auto-put! Neko može da strada. I nije Ana Brnabić političke protivnike nazivala fašistima, ali mene nazivaju raznim imenima. Mi hoćemo da razgovaramo, imamo polarizovane ideje i stavove, ali društvo nije polarizovano. Imamo veliku većinu sa jedne strane, a ona ogromna manjina mora da nam bude važna i sa njom hoćemo da razgovaramo, iako oni neće, već poručuju: "Plivaćete niz Dunav" i "Strpaćemo vas u logore".

Pokazao je kvalitet vazduha u Boru, u odnosu na prethodne godine, kao i koliko dana su neispravne čestice bile u iznad referentnih vrednosti.

Kaže da je spreman da razgovara sa svakim.

- Ovo nikakve veze sa Rio Tintom nema, lažu vas za sve! Ne obmanjujte narod i ne terajte ga da krše zakon. Suština cela je u borbi za prostor i ekstremne birače sa društvenih mreža. Nije društvo polarizovano, ljudi su tihi, pristojni. Njih 2.350 je u Beogradu sve zaprečilo i ako mi neko kaže da je to polarizacija i 50:50, to nije tačno - kaže predsednik.

Veljanovski kaže da se građani u Boru i dalje žale na zagađenje i da je jako opasno kada neko govori o demonstrantima onako kako o njima govori Vučić.

- Morate imati razumevanja za njih, to su vaši građani - rekao je Veljanovski.

Trebalo je da se dodvoravam? Da kažem: "Divno je što zatvarate auto-put?" Pristojni ljudi to neće da podrže! To je najgluplje kada se radi, blokada puteva je najgora za opoziciju. Na našem skupu juče nijedno ime u negativnom smislu nije rečeno, a šta su sve u blokadi puteva govorili? - rekao je Vučić.

Predlog broj 2 - Gasni sporazum

Cena ruskog gasa u narednih šest meseci ostaje nepromenjena i iznosiće 270 dolara za 1.000 metara kubnih, dok će se isporuke povećati, izjavio je predsednik Srbije nakon sastanka sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom u Sočiju.