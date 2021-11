CIGLAMA DEMOLIRALI PROSTORIJE SNS NA LEDINAMA: Ovakvo rušilačko ponašanje takozvane opozicije neće nas uplašiti!

Stevo Marušić, poverenik Opštinskog odbora Srpske napredne stranke saopštio je da je večeras izvršen još jedan napad na prostorije Srpske napredne stranke na Novom Beogradu.

Naime, u pitanju su prostorije Mesnog odbora na Ledinama. Podsetimo, na Novom Beogradu je svojevremeno uništen izlog i oštećen zid Opštinskog odbora, prostorije MO u Bloku 45 u Tržnom centru 'Enjub' kao i u Bloku 70 kada je kamenovan izlog i uništen deo inventara.

- Večerašnji vandalizam je još jedna u nizu provokacija koju sprovode Đilasovi i Jeremićevi eskadroni, a koji mržnjom i rušenjem pokušavaju da ostvare politički poen. Ova grupacija svoje aktivnosti seli na ulicu u želji da nasiljem dobiju ono što nisu u stanju demokratskim sredstvima i na izborima. To se videlo i tokom jučerašnjeg dana kada su pokušali da blokiraju grad. Pošto im to nije uspelo, nervozni i besni, napadaju prostorije SNS. Ovoj grupaciji pomažu i tajkunski mediji predvođeni Šolakom, koji svojom uređivačkom politikom podstiču i ohrabruju nasilje i na taj način pokušavaju da terorišu Srbiju - saopštio je on.

Kako je navedeno u saopštenju, opštinski odbor Srpske napredne Stranke Novi Beograd najoštrije osuđuje napad na naše prostorije.

- Ovakvo rušilačko ponašanje tzv. opozicije neće nas uplašiti.

- Ono što daje snagu nama u Opštinskom odboru SNS Novi Beograd jeste podrška građana programu i rezultatima naše stranke koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić. Masovnost jučerašnjeg skupa u Areni povodom 13 godina od formiranja SNS, potvrđuje izbor građana Srbije – najbolja stranka je Srpska napredna stranka, a predsednik svih građana bio je i biće predsednik naše stranke Aleksandar Vučić - navedeno je i dodato:

- Ni Đilas, ni Šolak, ni Jeremić zajedno ne mogu promeniti volju građana Srbije koji svakodnevno prepoznaju rezultate rada politike koju predvodi naš predsednik Vučić. Srbija se na njihovu žalost razvija i to ne mogu da zaustave. Bolja, bogatija i lepša Srbija ostaju naši ciljevi, a nadležne državne organe pozivamo da počinioce identifikuju i privedu pravdi.