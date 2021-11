ODALOVIĆ O PROTESTIMA: U pitanju je neka druga dimenzija i čisto NASILJE! Krstić: Treba pronaći pravu meru, ovo bi u Americi bio UNUTRAŠNJI TERORIZAM!

Predsednik Komisije Vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović govoreći o protestima koji su u Srbiji prisutni već dva dana, ističe da su protestanti išli na provokacije, jer, kada su oni sebi dozvolili da blokiraju autobuse, puteve i delove saobraćajnica, to govori o nekoj drugoj dimenziji.

Odalović dodaje da je i sam, prvog dana protesta, ispod mosta bio zarobljen preko tri sata i, kako kaže, čuo je od ljudi koji su bili zarobljen šta misle i da su bili vidno nezadovoljni.

- U kolima ispred mene je bilo dete. Ti roditelji ne mogu ni napred ni nazad... Zarad koga i čega? Ko sebi daje to za pravo? - upitao je Odalović.

Kako je istakao, ovakav slučaj godinama nije zabeležen u Srbiji.

- Sreća pa druga strana nije reagovala, a ovo je čisto nasilje - navodi Odalović.

Odalović ističe, da je za vreme blokade, kada je i sam bio zarobljen u mestu, imao prilike da prati pojedine opozicione portale, koji su, kako navodi sve vreme slali pogrešnu sliku o dešavanjima u zemlji.

- Sve ovo ima veze sa Zakonom o referendumu... A on nije problematičan. Mi imamo ovde izvesnu situaciju, a to je da smo morali da ga otvorimo, jer je to bio rok, i mi smo imali zakon usklađen sa Ustavom. Vidim da tamo ima eksperata raznih vrsta - komentariše Odalović.

Kako je markentiški stručnjak Nebojša Krstić istakao, blokada mosta, saobraćajnica koje svuda služe, gde prolazi Hitna pomoć, vatrogasci, i ostalo, to ne sme nikome da padne na pamet.

- Treba pronaći pravu meru, ovo je u Americi unutrašnji terorizam, to se toleriše 10 sekundi, i onda se žestoko deluje. Juče je predsednik nabrojao neke zemlje, sa demonstrantima, a sećate se Slovenije pre neki dan, i vodenih topova - priča Krstič.

Krstić dodaje da se niko ne buni protiv protesta, ali da isti, moraju biti prijavljeni u policiji.

- Imate 10 antivaksera koji poslednjih nekoliko dana blokiraju ulicu u Kneza Miloša... To se ne sme - naveo je Krstić

Krstić je posetio i na blokadu od pre deset godina, koju su, kako je podvukao, organizovali isti ljudi, samo je demagogija i povod bio drugačiji, a u oba slučaja, u pitanju je politički protest koji ide u anarhiju i ima formu unutrašnjeg terorizma.

- Ako 70 ljudi satima blokira saobraćaj, nemoj da sutra dođe 7.000 i da napravi haos, hvala Bogu pa druga strana deluje mirno, kao i policija - priča Krstić.

Kako je objasnio Krstić, ti koji planiraju proteste, jeste čisto provociranje, gde policija, kako je dodao, mora da raščisti takve skupove koji blokiraju saobraćajnice.

- A mediji, koji nisu izveštači, nego deo te grupe, daju pogrešne slike - priča Krstić.

