Predsednik SNS Aleksandar Vučić odbio je tokom izborne skupštine jednoglasan predlog članova da se ponovo kandiduje kao jedini kandidat za predsednika naprednjaka.

Posle parlamentarnih i predsedničkih izbora ponovo će glasati i naprednjaci, a Vučić do tada ostaje lider stranke. Izabrano je sedam novih potpredsdnika, kao i novi članovi stranke, a uveče je u Areni obeleženo i 13. godina od nastanka SNS.

OBELEŽAVANJE 13. GODINA SNS

Predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić ističe da ovih dana kreće priprema stranke za aprilsko raspisivanje izbora, a ono što su bile teme Skupštine naprednjaka, danas više nisu teme, jer je sve završeno i izabrano po protokolu da bi stranka neometano radila.

- Opozicija je rekla da odlažemo Skupštinu u Areni, a videli ste kako je nismo napunili. Đilas i opozicija su svojom neodgovornošću i lažima dodatno motivisali ljude, i došlo je više ljudi nego što smo očekivali - priča Glišić.

Kako dodaje, tolika posećenost govori o tome koliko narod poštuje rad Srpske napredne stranke, a to što neko koristi pandemiju, kako bi zaradio neki politički poen, to govori o njima.

- Sednica je najpre odložena, jer smo imali veliki broj zaraženih, a evo, juče je bilo ispod dve hiljade zaraženih, i to govori o odgovornosti. Napunili bismo i Marakanu bez problema, jer smo dokazali da Srbija može mnogo više. U njihovo vreme, sve što Vučić sada radi, oni su samo mogli da crtaju, a ni to čak - objašnjava Glišić.

Govoreći o opoziciji, Glišić dodaje da oni više ne znaju od sebe, i da više nemaju šta da ponude. Oni, kako navodi, jesu nasilni, gde jedino na taj način pokušavaju da preuzmu vlast.

- Mi smo obeležili godišnjicu stranke, bila nam je obaveza da održimo skupštinu, obišli sve odbore koji daju svoj sud i mišljenje, i sledeći procesi su kandidovanje za deo lokalnih izbora - rekao je Glišić.

- Đilasova lažovizija je nekim medijima dao pare, i zato daju glupe naslove kao što je taj da Vučić zahteva ubedljiviju pobedu. Ja ne znam šta je tu problem? - priča Glišić.

Kako je SNS u svoje redove uvrstio dosta mladih, Glišić tim povodom ističe da se očekuje nova i sveža energija, koja će doneti još značajnih promena u Srbiji.

PROTESTI

Glišić se dotakao i tzv. "Eko protesta" koji su započeli u subotu, govoreći da u Šapcu, Zelenović nasiljem i svakidašnjim lopovlukom pokušava da postigne nešto kao što su blokade puteva i ulica.

- U bolnicama su završili ljudi koji su se tu slučajno našli, a ne oni koji su blokirali puteve, što dovoljno govori - dodao je Glišić.

- Imate čoveka na bageru koji je krenuo nekim svojim poslom, kao što je neko krenuo autobusom, automobilom... Ko ste vi da nekome ne date da prođe? Koja je to politika? To su ljudi koje je okupio nesretni Zelenović,i koje je on usmerio - rekao je Glišić.

Kako je dodao, nije normalno da neko blokira put, jer, ukoliko neko u Americi pokuša isto, neće birati sredstva, i 'pregaziće' takve ljude.

- Oni smatraju da rade veliku stvar, time što blokiraju svoje sugrađane - naveo je Glišić.

Glišić je govorio i o jučerašnjim izborima u srcu Šumadije, Pomoravlju, Svilajncu, gde je od 99 mesta, u svih 99, SNS odneo pobedu, što svedoči o podršci naroda.

NAPADI NA PATRIJARHA

Povodom napada na Patrijarha Porfirija, Glišić dodaje da ga je sramota šta Đilas, Zelenović i sledbenici govore o crkvenim velikodostojnicima.

- Kada je Milo želeo da otima svetinje, digao se ceo srpski narod, tako treba i danas. Njihova politička nemoć, bezidejnost, i podrška u narodu je mala i mizerna. Oni neće na izbore da se to ne bi pokazalo kroz glasanje. Što je podrška manja, oni su agresivniji - priča Glišić.

VUČIĆEV SASTANAK SA PUTINOM

- Hvala predsedniku Putinu, ali mi pre svega treba da se zahvalimo Vučiću - priča Glišić.

Kako je dodao, odnos poverenja i odličnih odnosa sa Rusijom, napravio je isključivo Vučić.

- Da je opozicija na vlasti, ne bismo dobili nikakvu cenu, niti gas, jer oni nisu napravili nikakav gasovod. Gas u kesi i torbi ne može da se nosi - naveo je Glišić.

