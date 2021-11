Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je obeležavanju početka radova na Obilaznici oko Gornjeg Milanovca.

Predsednik je prilikom obraćanja rekao da ljudi misle da su male stvari kada gradite 10 km puta, obilaznice, ali i dodao da smatra da je ovo od životnog značaja za ljude u Gornjem Milanovcu.

- Ljudi će lakše da koriste auto-put i lakše će stizati do drugih gradova. Milanovac će imati čistiji vazduh, tada će deca koja idu u vrtiće i škole biti sigurnija, tada će privredi milanovačkoj biti bolje. Ono što je za nas važno da se izvrši dogradnja u Milanovačkoj bolnici, to nije moguće bez više od 20.000 evra i to je ono što ćemo da radimo u narednom periodu. Ostaje nam i škola Desanka Maksimović, novi vrtić da se izgradi - rekao je Vučić.

Predsednik se tokom svog obraćanja zahvalio i kineskoj kompaniji "Pauer Čajna" zbog marljivog rada i napretka.

Istakao je da se vidi da su ubrzani radovi i na obilaznici oko Beograda, koji je, ističe jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata.

On je istakao da je Srbija na dobrom putu i da je niko neće zaustaviti.

- Srbiju da zaustavite ne možete, mene možda možete, ali Srbija je nepovratno krenula u budućnost, brzim, snažnim koracima i oni koji ne žele dobro Srbiji moja poruka im je, da u svojim namerama neće uspeti. Pobediće pristojna i slobodarska Srbija - rekao je predsednik.

Na samom početku obraćanja, izvršni potpredsednik kineske kompanije koja izvodi radove se zahvalio svim funkcionerima iz Srbije na prilici i mogućnosti da se danas okupe ovde kako bi obeležili početak radova na obilaznici oko Gornjeg Milanovca.

- Hvala Srbiji na poverenju i prilici da rade sa našom kompanijom. Ovo znači smanjenje pritiska i bolju mogućnost za sve. Da bismo ostvarili cilj i završili projekat, zaista se nadam da ćemo imati poverenje i podršku Vlade Srbije - rekao je izvršni potpredsednik kompanije iz Kine.

Ambasadorka Kine u Srbiji, Čen Bo, rekla je da joj je veliko zadovoljstvo što danasprisustvuje obeležavanju početka izgradnje obilaznice oko Gornjeg Milanovca.

- Iako je ovaj projekat relativno mali, ima veliki značaj za lokalni ekonomski razvoj i bolji život građana. Srećna sam što će više ljudi u Srbiji osetiti konkretne rezultate saradnje Kine i Srbije – rekla je Bo.

Predsednik je ranije tokom obilaska radova porazgovarao sa izvođačima radova i nadležnima za sve radove puta i obilaznica koji se trenutno odvijaju u Moravičkom okrugu.

- Sada stižu dve fabrike u Valjevu, stiže gas, biće valjda bolje - rekao je predsednik.

On je izjavio da je obilaznica odlično rešenje za industruju Gornjeg Milanovca.

Vučić je istakao da je srećan što je narod srećan.

Nakon toga, predsednik Vučić će obići radove na izgradnji auto-puta E-763, deonica Preljina-Požega.

