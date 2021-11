DONETA ODLUKA! MRKONJIĆEVI PRIJATELJI OTKRILI: Poznato da li će biti verskih obeležja na sahrani

Milutin Mrkonjić, dugogodišnji srpski političar, počasni predsednik Socijalističke partije Srbije i narodni poslanik, preminuo je u subotu, u 80. godini života.

Prema rečima Mrkonjićevih bliskih prijatelja i partijskih saradnika, na sahrani neće biti nikakvih verskih obeležja, jer je do kraja života bio veliki komunista.

Ovaj proizvod je ubojica bora: Izgledaj kao da imaš 31 u 51-oj!

Bivši premijer Srbije i potpredsednik vlade Jugoslavije Nikola Šainović kaže da će Mrku pamtiti po svom pozitivnom uticaju na SPS i ljude oko sebe.

- Mrku sam poznavao decenijama. Umro je čovek koji je po svom stilu života prkosio smrti. Živeo je život punim plućima. Uticao je pozitivno na sve oko sebe i njegova glavna teza bila je da nikada ne odustaje. Mrka je bio u životu SPS jako važan - Nikola Šainović.

Obnova zemlje je ono što je obeležilo njegovu političku karijeru.

- Obnova zemlje je bio najvažniji period tokom njegove političke karijere. On je bio nosilac tog projekta, za kratko vreme je morala zemlja da funkcioniše. Nama je auto-put bio ispresecan, Novi Sad je bio odsečen i sve je to moralo da se poveže. Pod vođstvom Mrkonjića, kroz godinu dana je to rešeno. On je za to vreme sagradio 53 mosta. To je ogromna stvar. Uspostavio je mrežu repetitora RTS-a. "Ušće" ne bi postojalo da nije bilo njega jer su hteli da ga sruše. Zahvaljujući Mrki imamo CK - rekao je Šuvaković i dodao:

- Mrka je bio komunista. Ne mogu da kažem da li je bio Jugosloven, ali nikada nije bio nacionalno uokviren. Mislim da je njegov komunizam više vezan za socijalnu pravdu, za brigu o radnicima i da svi dobiju platu na vreme - rekao je Šuvaković.