Đurđev: Srbija da po uzoru na Rusiju omogući produženje roka službe za više oficire i naučne radnike

Znanje predstavlja najvredniji resurs koji ima jedna zemlja i zato je važno razmotriti opcije da i Srbija, po uzoru na Rusiju, da mogućnost višim oficirima i naučnim radnicima da nastave da se bave svojim poslovima i nakon što pređu uobičajenu starosnu granicu za sticanje penzije – izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

Pozdravljajući nedavnu odluku predsednika Rusije Vladimira Putina da viši ruski oficiri, sa svojim znanjem i iskustvom, mogu i moraju da dobiju priliku da obavljaju poslove za koje su obučeni i nakon 70 godina, Đurđev je podsetio da je isto to Rusija odavno učinila u sferi rada na naučnim institutima, a što je dalo izrazito pozitivne rezultate.

- Koliko je samo ljudi iz vojnog i naučnog establišmenta u Srbiji koji su i nakon 65 godina života sposobni i spremni da i dalje rade i stvaraju, a posebno da prenose svoje neprocenjivo znanje i iskustvo na mlađe generacije. Umesto da igraju šah u parku ili da hrane golubove mnogi od njih bi rado izabrali da predano rade na boljitku svoje otadžbine i ne vidim razlog zašto bi im sistem to uskraćivao – istakao je Đurđev.

Predsednik Srpske lige je dodao i to da bi ljudi sa takvim autoritetom i kontaktima daleko prevazišli vrednost plata koje bi nastavili da primaju po redovnom režimu isplate.

- To ne znači da bi svi oni mogli ili morali da rade i posle 65 godine ili ispunjenih starosnih uslova za penzije po beneficiranom radnom stažu, već samo oni koji se fizički i psihički osećaju spremnim za to i imaju volju da svoje penzionerske dane nesebično zamene nastavkom služenja svojoj zemlji. Takvim činom pokazali bi vrhunski patriotizam na delu i poslali poruku mladima da se za Srbiju vredi boriti do poslednjeg daha – zaključio je Đurđev.