Vučević: Ovo je POLITIČKI FAŠIZAM - ne može jedna ekstremna politička manjina da teroriše većinu građana!

Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS, gostujući u jednog televizijskoj emisiji, ocenio je da tokom subotnjih protesta nije bilo sukoba među građanima, već verbalnih čarki od strane onih najradikalnijih koji su protest organizovali i pripadnika policije, ali da je sve završeno bez incidenata.

Bio je otežan život građana, grad nije normalno funkcionisao, i to je za mene neshvatljivo. Mogu da razumem da imamo različite političke poglede i stavove, to je legitimno i predstavlja kolorit demokratije, ali da izražavajući svoj stav vi sprečavate druge da funkcionišu, to nije normalno, ni prihvatljivo. Možete da se okupite, održite skup, demonstrirate, ali ne možete da zaustavite život, da me sprečite da dete vodim na trening, vidim se sa majkom, ili da sprečite kola hitne pomoći ili vatrogasna kola da prolaze. U Novom Sadu je bio blokiran jedan od centralnih mostova. Za mene je to politički fašizam, iako su me juče zbog toga napadali, ali nemam problem da to izjavim, jer je jedna ekstremna politička manjina terorisala ogromnu većinu. Ti ljudi protestuju ne zna se koliko puta u poslednje dve godine. Imali su na stotine, na hiljade skupova. Otkako SNS vodi državu, protiv nas su organizovane hiljade protesta i nikada niko nije bio sprečen da ih održi. Sada mi kao SNS prvi put imamo neki skup, lep jubilej u Areni 13 godina stranke, i neko kaže mi vam nećemo dati da se okupite i obeležite taj događaj. Zašto? Zato što to možemo – ističe Vučević.

Ako se ne slažete, spremajte se za izbore

On ističe da protesti nisu povezani sa ekološkim temama, kao što se navodi.

Nema nikakvih ekoloških tema sa bagerima i pesnicama. To su ekstremno levičarske grupe. Oni su za to je da RS genocidna tvorevina, da je Srebrenica genocid, da KiM mora biti nezavisne države, da je 1999. bilo legitimno bombardovanje, smetaju im srpske zastave, oni su prvi bili nosioci ovih aktivnosti. Ključno je pitanje kako je moguće da neko stalno poziv a na nasilje, a ako mu neko uzvrati onda se prikazuje kao žrtva. Oni sve vreme prizivaju nasilje. Gde ima to da 80 ljudi blokira auto-put? Ako se ne slažu, neka idu na drugo mesto gde se održavaju skupovi. Pišite peticije, spremajte se za izbore, imate društvene mreže, ali nemate pravo da zaustavite život – kaže on.

Bolje da Vučiću ne postavljaju ultimatum

Odgovarajući na pitanje da i će sledećeg vikenda biti blokirana cela Srbija, ako do petka ne dese promene vezane za dva zakona o referendumu i eksproprijaciji, Vučević kaže da poznajući Vučića veruje da ultimatumi kod njega izazivaju samo kontra reakciju.

Pokazao se da Srbima kada stavite ultimatum na sto, tad se sprski stav učvrsti. A opet, ko su oni da postavljaju ultimatum? Predsednik je dužan da radi po Ustavu i zakonu, i interesima građana, a ne po ultimatumu.

Komentariući nasilje u Šapcu tokom koga je Duško Prokić teško povređen od strane Dragana Milovanovića Crnog, on navodi da je „zabrinjavajuće što je njega pesničio Milovanović, a onda ga drugi mladić davio“.

Mene to podseća kao kada su pripadnike JNA u Splitu davili. Za mene su ovo čisti fašisti. A kukavica Zelenović se sakrio, zadužio grad dok je bio na vlasti, a sada nama priča šta da radimo. Da prebijate nekog i sprečavate ga da ide na drugo mesto, to je fašizam i politički teror. Kad je Zelenović bio sprečavan da se kreće ili Marina Tešić? Kod nas u Novom Sadu, na primer, demonstracije predvodi Brajan Brković, unuk Jevrema Brkovića koji je direktno rasturao srpski državu. Neverovatno je kako se neki opskurni likovi predstavljaju kao zaštitnici demokratije, a u stvari su čisti huligani i politički fašisti organizovani u radikalne levičarske grupe. Prebijanje ljudi, sprečavanje ljudi da se kreću, sprečavanje ljudi da drugačije politički misle i izražavaju jeste fašizam. Ovi nije spontano okupljanje, oni su slali uputstva za to, ovo je dobro organizovana grupacija sa fašističkim metodama. Za to što Marinika Tepić poziva na zaštitu Milovanovića i njegove porodice, mogu samo da kažem - čega se pametan stidi, budala se ponosi. Pametna uposlenica Dragana Đilasa, otišla u Šabac u kafanu da zagrli ovu bitangu. Ne znam zašto je heroj, valjda bi volela da je Srbin ubio Srbina. Ona traži da se Crni zaštiti, zamislite tu zamenu teza – ističe Vučević i dodaje da ni u Zrenjaninu oko 80 pripadnika Stranke Slobode i pravde koji su pokušali da spreče oko 800 pristalica SNS da krenu za Beograd nemaju to pravo.

- Otkud im pravo da blokiraju saobraćajnice i da sprečavaju druge ljude da se slobodno kreću? Ne razumem šta je cilj, osim da dođe do krvoprolića, nereda, incidenata i nasilja jer on u takvom ambijentu jedino funkcionišu i nadaju se da će biti u situaciji da se domognu narodnih para i pune svoje džepove – navodi on.

Ako misliš drugačije, odmah si sednvičar i bot. Vučić i porodica mete

Za Jeremićevo pozivanje na građansku neposlušnost, upozorava da je reč o političkom revanšizmu:

Oni iskazuju želju da, kada bi došli na vlast, proglasili bi da je legitimno da se sprovede politički revanšizam prema članovima SNS, da su oni legitimne mete za njih. Interesantno je da to najavljuje politička manjina u odnosu na većinski deo naroda u Srbiji, a da je ne daj bože kontra, oni bi se proglasili da su najugroženiji ljudi na planeti i pozvali sve da ih uzmu u zaštitu. A oni su faktor koji poziva na nasilje, oni su direktno zagovornici ukidanja demokratije jer ne daju da imate drugačije mišljenje ili stavove, jer ako imaš, kažu ti da si sendvičar i bot. Pravi se dehumanizacija predsednika Srbije koji je legitimna meta sa svojom porodicom, prvo verbalnim, ali videli smo da oni brzo idu iz verbalnog i u fizičko nasilje – konstatuje Vučević.

Patrijarh Porfirije koji je uradi ono što je očekuje od poglavara srpske crkve da pozove na mir toleranciju, i nega su strašno uvredili. Za njih mena svetilje, nije pitanje da li vole ili ne vole Vučića. Njih ne interesuju ni srpska zastava, ni grb, oni će srušiti spomenik Stefanu Nemanji.

To što hrvatski mediji prenose da je Vučić na narod poslao bagere, za njega je očekivano.

Naravno da se uvek javi prvo Zagreb, onda ide Podgorica, pa Priština, i na kraju Sarajevo. Odatle stalno idu otrovne strelice ka nama. Pri tom, nemamo ništa protiv nikoga od njih, a oni stalno imaju potrebu da unize naše građane i srpski narod.

Želimo da osnažimo državu, da nam se rađa više dece

Izborna sednica SNS, izabrano novo rukovodstvo

Politička načela i strategija do 2030. su koncipirane u 10 tačaka. Obuhvatili smo sve oblasti, i akcenat će biti na demografiji, ali i na ekonomiji, infrastrukturi, bezbednosti, nauci, obrazovanju, zdravstvu, kulturi i sportu. Sve radimo zbog ljudi - i nove mostove, autoputeve, nove škole i bolnice, univerzitete, naučno-tehnološke parkove. Želimo da osnažimo našu državu, da ljudi ostaju ovde i da nam se rađa više dece Mi nestajemo, nas je sve manje. Želimo da stimulišemo ljude da imaju više dece da pravimo ambijent za to.