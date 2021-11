Otvoreno pismo novinara MILORADA KOMRAKOVA Radetu Veljanovskom, profesoru FPN u Beogradu: GDE SU VAM LETVE ZA NOVINARE, PROFESORE VELJANOVSKI!?

Bivši novinar koji je 5.10.2000. godine sačekivao sa letvama zaposlene u zgradi javnog servisa! Veljanovski: REM ne radi po zakonu, zato se formira Nadzorno telo za medije

Gostujući u emisiji „HIT TVIT“ Televizije Pink potpredsednik Građanskog demokratskog foruma Rade Veljanovski rekao je da je predložen za člana Nadzornog tela za praćenje medija, koje je nastalo kao rezultat pregovora vlasti i opozicije, ali da nije siguran ko odlučuje o tome ko će biti članovi tog privremenog tela. U emisiji su učestvovali i novinar Ljiljana Smajlović i Aleksandar Vučić, Predsednik Republike Srbije. Profesor Veljanovski, više puta je, tokom emisije, o raznim temamama, o zakonima , protestima opozicije , medijima, ekologiji - žustro, izneo potpuno različita gledišta od onih koje je saopštio Predsednik Srbije.

Rade Veljanovski se vratio na temu o raspadu Jugoslavije, i on kaže da strani faktor nije kriv za raspad, pošto su i oni bili iznenađeni izbijanjem rata.

- Što se tiče ove teme, mi smo jedno jako podeljeno društvo, i veliki je jaz između dve Srbije. Taj jaz zaista preti da odnese svoje žrtve. Ljudi apsolutno imaju prava da se bore za elementarne stvari, vazduh, vodu i imovinu - rekao je Veljanovski. On je rekao da su blokade i protesti bili najavljeni, ali kaže da nema odgovor na to da li su namerno zakazani za dan kada je održana svečana akademija SNS.

Vučić je Veljanovskom odgovorio da je strani faktor učestvovao u razaranju srpskog nacionalnog tkiva od šezdesetih godina, što kulminira ustavom 1971. godine - nukleusom raspada Jugoslavije.

- Srbi su i posle rata, uprkos činjenici da su postojale potpuno jasne jedinice na području Hrvatske sa ogromnom srpskom većinom, bile politički izolovane i bez prava na dobijanje svoje pokrajine. Priča o tome kako su krivi Srbi u Hrvatskoj, i zbog "balvan revolucije", ne zaboravite da su Srbi tada samo želeli da ostanu da žive u istoj zemlji, dok su neki drugi hteli da secesijom izađu iz zemlje koja je bila jedini međunarodno priznati subjekat - kaže Vučić. On je rekao da se pre Vukovara desila i 1941. godina, i da niko nije smeo da pomene Jasenovac decenijama.

Rade Veljanovski je objasnio zašto je tražio formiranje privremenog tela za nadzor medija.

- Predstavnici vladajuće stranke i Vlade rekli su prvo da neće da prihvate to telo, ali su kasnije prihvatili. S tim što su strukturu koju sam ja predložio, promenili. I to telo treba da radi ono što mu ime i kaže. To je privremeno nadzorno telo, i ono ne bi suspendovalo REM. To telo je trebalo da vrši konstruktivni pritisak, i da savetuje na osnovu već postojećih medijskih zahteva - rekao je Veljanovski. On kaže da nema iluzija da će zadovoljiti sve, i da će promeniti sve, kao i da se ne uzdržava da bude kritičan ni prema vlasti ni prema opoziciji.

- Tu mislim na dvostruko uređivanje javnog servisi smenu saveta REM. Mene nije uzdrmalo to što me optužuju da radim za Vučića. Ja mislim da Vučić i ja možemo da budemo na istoj strani u tome, da stvorimo uslove za bolju javnu komunikaciju, i za kulturu dijaloga. Kao što kaže Ljiljana, da svako kaže svoj stav. Naša medijska scena nije sjajna, i ja nemam iluzija da ćemo je promeniti, ali bar jedan korak bi bio odličan - objasnio je Veljanovski.

Vučić je rekao da ne želi da se meša u temu regulisanja medija, i šaljivo dodao da mu je drago što je gospodin Veljanovski mogao da ga trpi neko vreme.

Ovaj, javnosti nepoznat profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, u poslednje vreme, često o tome govori po raznim medijima. Ko je Rade Veljanovski?

Časopis NIN u broju 2611. od 13.01.2001. godine u tekstu pod naslovom: „Linč u televiziji“, prenosi detalje iz knjige o 5. oktobru 2000. godine neakadašnjeg novinara Politike“ a sada generalnog direktora javnog servisa, Dragana Bujiševića, i , pored ostalog piše:

„...Takovskom je, pišteći, silazio bager... Policijski štab, 16,40. Neidentifikovani oficir - Avali 10: "Dejstvo nema značajnijeg efekta."Avala 10: "Nastavi da dejstvuješ! Nastavi!" Oficir: "Buldožer je došao na vrata! Zatvoriše me, nema ko da me podrži."Avala 10: "Dejstvuj racionalno i koristi ono što sam ti rekao!"... Ljilja Jovanović je već bila obučena, i uzela je tašnu, kada je u veliku sobu privredne i unutrašnje rubrike, nešto posle 17 časova, uleteo neki momak i viknuo: "Izlazite napolje!"

U sobi su u tom trenutku bili Ljiljana Milanović, Staka Novović, Spomenka Jović, Lidija Radulović, Vera Raičević, Dragana Vukelić, Ružica Vranjković, Rajko Rakićević, Sonja Đurić, Saša Barbulović, Dušan Vojvodić... I svi su krenuli bez reči. Jedna montažerka je probala da se sakrije u plakar. Ljilja Jovanović izašla je među poslednjima. Sonja Đurić i ona držale su se za ruke...

Na stepeništu ih je čekao špalir. Saša Barbulović je digao ruke. Neko je vikao: "Nemojte mene!" Saši Barbuloviću je glava odletela unazad. Udarali su ih pesnicama, pajserima i nogama. Ljilji se neko uneo u lice. "Kurvo Miloševićeva!", vrisnuo je.Ljilju Jovanović niko nije udario. Po ostalima je pljuštao, bezobziran i ružan, narodni gnev...



... Rade Veljanovski je, s letvom, stajao u dnu stepeništa, između drugog i trećeg sprata. Milanović, u plavoj košulji i sivoplavim pantalonama, silazio je prvi. Lidija Radulović je išla iza. "Tako nam je kada nam ulaze demokrate", rekla mu je. Veljanovski nije rekao ništa. Potrčao je za njima.

...I tada je, iz ulaza starog dela zgrade u Aberdarevoj, izleteo Dragoljub Milanović. Napravio je nekoliko koraka, sapleo se i pao. Ljudi su ga opkolili. Milanović je vrisnuo.

Rade Veljanovski je stajao samo nekoliko metara dalje. I začudio se kada je video kako je generalni direktor javnog servisa odjednom odskočio. "Kao zver", opisao je posle Veljanovski. "Izleteo je iz tog klupka, odskočio i potrčao, ne prema Petoj gimnaziji, nego ka nedovršenom ulazu u staklenu zgradu. Pravo u gomilu." Demonstrantski "topli zec" se otvorio da ga primi. Milanović je, zbunjen zastao. Krug oko njega se zatvorio. Veljanovski je pomislio: "Mrtav je!" Krici su ga u to ubedili“ – piše NIN, prenoseći delove knjige o 5. oktobru 2000. godine bivšeg novanara Politike Dragana Bujoševića.

Ovaj, značajan deo svoje biografije Veljanovski je zaboravio ili namerno preskočio! Da li o tome pričate svojim studentima profesore?

Rade Veljanovski rođen je 1952. godine u Beogradu. Diplomirao je na novinarskom smeru Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Na istom fakultetu magistrirao je na smeru političke sociologije i doktorirao na novinarsko-komunikološkom smeru, 2004. godine. Od 1976. godine radi kao novinar, najpre na Studiju B, a zatim na Programu 202 Radio Beograda. Bio je glavni i odgovorni urednik Prvog programa Radio Beograda do avgusta 1991. godine kada ga je smenila aktuelna vlast .Od januara 1993. godine radi kao slobodni novinar i uključuje se u rad civilnog sektora. Jedan je od osnivača Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Na Fakultetu političkih nauka angažovan je kao predavač za radio novinarstvo od 2001. godine. Iste godine postao je i direktor Rdio Beograda.Saradnik je Novosadske novinarske škole i Visoke škole novinarstva u Sarajevu. Objavio je veći broj stručnih radova.

Bio je član Socijaldemokratske unije od 1996. do 2002. godine, u kojoj je bio član Glavnog odbora i potpredsednik. Bio je jedan je od potpisnika Apela 100 i učesnik predsedničke kampanje Saše Jankovića. Jedan je od osnivača Pokreta slobodnih građana. U PSG je bio predsednik Odbora za medijsku politiku, koordinator tematskih odbora i član Predsedništva PSG. Posle gradskih izbora 2018. postao je odbornik i šef odborničke grupe u Skupštini grada Beograda.Nakon što je za predsednika PSG izabran Sergej Trifunović, napustio je pokret i bio jedan od inicijatora osnivanja nove političke organizacije Građanski demokratski forum. Na osnivačkoj skupštini u martu 2019. postao je potpredsednik GDF, navodi u zvaničnoj biografiji.

Važan deo svoje biografije profesor Veljanovski prećutkuje!



Osamdesetih godina prošlog veka bio je visoki komunistički funkcioner u tadašnjoj Jugoslaviji. Bio je izvršni sekretar Gradskog komiteta Saveza komunista Beograda. I to posle čuvene Osme sednice CKSK Srbije. Profesor se sigurno seća ko je tada bio na vlasti u Srbiji. Bila je to važna odskočna daska za napredovanje u profesionalnoj karijeri. Isti princip profesor, očito, uspešno primenjuje i danas, veličajući svoje „evropske kvalitete“, kako bi se domogao nekog mestašca u „evropskim institucijama“.

Zašto krijete svoj komunistički pedigre, profesore? Ja sam isto bio komunista, pa socijalista, pa javno završio sa tim, 2008 godine, kada se moja SPS „udružila“ sa DOS, radi opstanka na vlasti. A vi ste , profesore , jedan od onih koji je tvrdio da sam ja veći komunista od Vas i Vama sličnih ( neki su pokojni, pa neću pominjati imena).Da li o tome pričate svojim studentima?

Zbog onih letvi kojima ste nas jurili u zapaljenoj zgradi javnog servisa , 5.10. 2000. godine, Vi biste, profesore Veljanovski, trebalo da odustanete od poslednje ponuđene funkcije. Dosta je...Ne znate ni sami koliko ih imate. A i evropski principi, za koje se tako strasno zalažete, ne propagiraju nasilje. Ima posebna stavka o tome, kada su novinari u pitanju. Znate Vi to bolje od mene.

Nasiljem se profesore, ništa ne može postići. Naprotiv. Ja sam to osetio na sopstvenoj koži a ne Vi!