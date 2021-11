PREMIJERKA BRNABIĆ 'OBJASNILA' FON KRAMONOVOJ: Shvatam da je i za vas Kosovo Srbija! Vaša podrška je neočekivana, ali dobrodošla (FOTO)

Na tviteru se večeras razvila polemika između premijerke Srbije Ane Brnabić i strane lobistkinje Viole fon Kramon. Predsednica Vlade joj je poručila da obrati pažnju na prava Srba na Kosovu, što joj i jeste posao.

Fon Kramonova je pisala o vladavini zakona, navodeći da to podrazumeva jednak tretman za sve, a potom je tendenciozno poručila premijerki Brnabić da razgovara sa ljudima u Nedeljicama.

I understand that for you also, Kosovo is Serbia (considering how much you are focused on central Serbia while being EP rapporteur for Kosovo*), and I do truly appreciate it. Your support is unexpected, but welcome. https://t.co/59t99jEibM

- Shvatam da je i za vas Kosovo Srbija (s obzirom na to koliko ste fokusirani na centralnu Srbiju dok ste izvestilac EP za tzv. Kosovo), i ja to zaista cenim. Vaša podrška je neočekivana, ali dobrodošla - poručila je Ana Brnabić.

Still, instead of #Nedeljice please take more notice about the fact that there is 30% increase in the number of attacks against Serbs in KiM in 2021 alone, and that Monastery Visoki Dečani is one of the most endangered heritage sites in Europe. We can work on that together.