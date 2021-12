'NOVI ZAMAJAC ZA EKONOMSKI RAST SRBIJE'! Mali za Pink: Prva linija metroa u funkciji do 2028. godine

Ministar finansija Siniša Mali je podsetio da se na izgradnju metroa u Beogradu čeka više od 50 godina.

- Krenuli su radovi, do 2028. godine prva linija će biti završena, potpuno u funkciji, do 2030. druga linija takođe. Ne samo da time rešavamo saobraćajne gužve i da je to ekološki dobar projekat, već je to novi zamajac za veći i brži ekonomski rast - naveo je Mali.

Ministar je za Pink istakao da se na taj način zapošljava i domaća građevinska industrija.

- Neki su imali ideju da metro bude samo za bogate, u centru grada, što nema smisla jer je saobraćaj u tom delu prestonice već razvijen. Najveći protok ljudi je upravno na poziciji od Železnika, preko Sajma, ka gradu i ka Mirijevu, zbog toga smo na ovakav način i koncipirali izgradnju - istakao je Mali.

Kako je dodao, ideja je da se obe linije izgrade na pravi način, kao i treća.

Nije samo razvoj metroa u pitanju, imaćemo i više od 30 kilometara pruga novih za BG voz i više od 40 kilometara tramvajskih šina. Govorimo o celokupnom razvoju šinskog sistema.