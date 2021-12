Glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević tvrdi da je KRIK italijanskoj Republici poturio tekst o tome kako je sin predsednika Srbije Danilo Vučić tajni menadžer Dušana Vlahovića.

- Italijanima je mesecima unazad iz KRIK - a i iz još jedne od ovih navodno novinarskih istraživačkih organizacija plasirana ta informacija, kao suva ekskluziva iz Beograda, gde se htelo reći da je Danilo Vučić, sin predsednika Srbije, tajni menadžer nekim od najboljih fudbalera koji igraju u Italiji, sa idejom da se ta informacija plasira u neki od uglednih italijanskih medija, ne bi li to posle preneli i tako probali da naprave aferu - ističe Vučićević.

Kako dodaje, italijanske kolege koje su dobijale ne samo iz Republike, već i drugih redakcija, zvali su Informer i taj dnevni list ovu informaciju ima već neko vreme.

- Mi smo im rekli da nema govora da je to istina, da su to lažne informacije. Izgleda da je KRIK uspeo da ih intrigura i ubedi, možda to i nema veze samo sa sportskim novinarima - navodi Vučićević.

Tempirano je objavljeno na današnji dan u Republici, jer je danas rođendan Danilu Vučuiću. Hteli su da mu zagorčaju život, upropaste ovaj dana i još jednom predsednika Srbije ubiju u pojam jer sve što rade sračunato je samo na to. Vučić treba da se mentalno i psihičku uništi, ne bi li od svega digao ruke

Vučićević je dodao da u teksu nema nikakvih dokaza.

- Ovo su samo laži i ništa osim laži. Ovo je samo nastavak prljave kampanje u kojoj pokušavaju da dehumanizuju sina predsednika Srbije - istakao je Vučićević.