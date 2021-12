Predsednik skupštine Opštine Smederevska Palanka Nikola Vučen čestitao je na svom Fejzbuk nalogu 23. rođendan sinu predsednika Srbije, Danilu Vučiću, uz poruke podrške, povodom svakodnevnih napada, kakav je i današnji.

Kako je Vučen istakao u poruci, ovodom najnovijih bezočnih, lažljivih i veštački iskonstruisanih napada na gospodina Danila Vučića, sina Predsednika naše države g. Aleksandra Vučića, koji dolaze iz već poznatih žutih i pro Đilasovskih medija, a koje odavno lako prepoznajemo po konstantnim lažima i klevetama na rukovodstvo Srbije, najoštrije osuđujemo širenje takvih neistina, koje imaju za cilj stvaranje podela u društvu.

Vučen je dodao da je cilj svih ovih laži nije dakle sam Danilo Vučić, niti je to samo pokušaj ometanja njegove rođendanske radosti, već je pre svega ponovni podmukli napad na rukovodstvo Srbije. Takve laži i klevete imaju za cilj i stalno podgrevanje unutrašnje destabilizacije čitave države. Dobro plaćeni žuti novinarski krugovi, koji se u poslednje vreme bezuspešno i lažno pokušavaju ogrnuti u zeleno ekološko ruho, su i današnji rođendanski dan Danila Vučića, sramno i bestidno, pokušali da ispune svojim plaćeničkim i providnim manipulacijama o nekavim izmišljenim fudbalskim i menadžerskim transferima. Činjenice ih međutim vrlo lako demantuju jer takvih menadžerskih transfera u organizaciji Danila Vučića prosto nikada nije bilo niti je moglo biti. Danilo Vučić se ne bavi menadžerskim poslovima u fudbalu. No, ne treba se puno obazirati na one koji su spali na taj podnivo, da preko jeftinih lažljivih napada na sina Predsednika države, pokušaju skrenuti pažnju javnosti da uopšte postoje, i tako dodatno privuku finansijere iz zemlje i inostranstva. Kad već jedva mogu preći cenzus na izborima, red je i da nešto odrade za svoje mentore iz inostranstva. Pa makar na tako glup i proziran način.

- Zato našem bratu Danilu koji danas proslalja svoj 23. rođendan, svi mi prijatelji iz Opštine Smederevska Palanka i ja kao predsednik opštine, čestitamo 23. rođendan, sa željama da ga Bog nagradi dugim i plodotvornim životom na korist celog našeg srpskog naroda. I da svoj rođendan proslavi bez uznemiravanja na žute oblačke i senke koji ga kleveću. Mi znamo ko je Danilo Vučić i koliko je on zajedno sa svojim ocem i našim Predsednikom Aleksandrom Vučićem, pomagao i pomaže ekonomsku obnovu naše opštine i naših svetinja. Ne samo u Šumadiji već u celom srpskom narodu - zaključio je Vučen.

