'Tajkuni koji su brinuli za plate kasirki, sada su postali ekolozi' KRSTIĆ ZA PINK: To nije licemerje, to je prevara

Marketinški stručnjak Nebojša Krstić je govoreći za Pink o navodinim ekološkim protestima, ocenio da je reč o pokušaju prevare građana.

99 odsto onih koji su sada ekolozi, do prekjuče ih životna sredina nije zanimala, već sada kada je to postalo pomodno u svetu osetili su da tu ima prostora za demagogiju. Svi oni koji su bili socijalni demagozi, tajkuni koji su se brinuli za plate kasirki, sada brinu za životnu srednu, a nikada ranije nisu brinuli za to

Krstić kaže da je bio savetnik predsednika Srbije i svedok sam da je tadašnja vlast dovela Rio Tinto u Srbiju.

- To što se predstavnici bivše vlasti danas skandalizuju na Rio Tinto to nije licemerje, to je prevara građana za primer - kaže Krstić.

Ilija Kajtez, sa Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost, je govoreći o protestima naveo da se ekologija u ovom slučaju pojavljuje kao ideologija.

- Suština je da se neke opšte tema i vrednosti koje su prihvatljive za svakog čoveka koriste protiv države, sistema i vlasti, protiv normalnog funkcionisanja. Nije normalno da je neko zainteresovaniji za čist vazduh u Beogradu od Beograđana, posebno ne neko iz Amerike ko je pitanje i da li uopšte zna gde je Beograd - naveo je Kajtez.

Kako je dodao, najavljeni protesti su kolorit različitih aktera, ideja i kapaciteta koje ujedinjuje namera da se Srbija zaustavi.

- Niko ne želi samostalnu Srbiju, uspravnu, koja napreduje - istakao je Kajtez i napomenuo da ljudima treba strpljivo objasniti šta je pozadina protesta.

Direktor Srpskog telegrafa Saša Milovanović je istakao da protesti pokazuju licemerje dela opozicije okupljenog oko Dragana Đilasa i Marinike Tepić.

Sada su ekolozi, a oni su dali istražna prava i dozvolili da se bušotine rade na tom području, da se dođe do litijuma. Po dobrom maniru žute ološ elite država od toga nije dobila ni dinara - naveo Milanović.

Tadašnja vlast je govorila da je to budućnost Srbije, govorila je o benefitima ovog projekta.