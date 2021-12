PALMA: Đilasa i njemu slične ne zanima zaštita životne sredine, nego budžet da dopune džepove! (VIDEO)

Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma je gostujući na TV Pink istakao da, kao što je laž koju su plasirali Dragan Đilas i Marinika Tepić o tome da je gospođa Milojka Diraković iz Jagodine Vučićev bot i da je odglumila na demonstracijama, tako su i sve ostalo laži što su oni do sada plasirali.

- Žena od kada je korona, nije izašla iz stana u Jagodini gde samo živi, a ima 80 godina - izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma govoreći o napadima na ženu iz Jagodine.

Kako je Marković dodao, to je dokaz da njima nije stalo zaštite životne sredine, kao i do zdravog vazduha i vode.

Marković dodaje da je Draganu Đilasu samo stalo do budžeta pa da ponovo dopuni džepove, ali narod je to uvideo.

- Dragan Đilas se bori za životnu sredinu isto kao što se bori za alimentaciju, a upravo zbog alimentacije je tukao vlastitu ženu i tasta. Sve što rade je čisto politikanstvo i laž. Đilasov zaposleni radnik Marko Blagojević je prodao zemlju Rio Tintu za 717,174 hiljada evra i to 84 ari šume i 2,62 hektara njive, a kupovao je od 50 do 70 evra po aru i taj Đilasov direktor sada predvodi ekološke proteste. On nije prodao dedovinu, već je on tu zemlju pre kupovao, pa kasnije prodao, jer je znao da će to Rio Tinto kupiti - kaže Marković.

Marković kaže da ono što ne sme da se radi, jeste blokada međunarodnog auto-puta, gde je ogroman tranzitni saobraćaj.

Kako napominje, time ćemo izgubuti Bugare, Turke i ostale koji prolaze kroz našu zemlju, a koji rade na zapadu, i idu u svoje države.

- Tako možemo da izgubimo stotine miliona evra i ne samo to, oni će da pričaju svima da ne idu kroz Srbiju gde su demonstracije i blokade - rekao jer Marković.

- Tako su bili i protesti za Savamalu. Gde je sada pokret 1 od 5 miliona ? Ostala jedna studentkinja, a danas je Beograd na vodi jedan od najlepših delova Evrope. Ko su danas ljudi koji šetaju - to su ljudi iz propalih političkih partija, koji žele da se dokopaju državnog budžeta. A šta je njihov program ? Hoće da ih ulica uvede u parlament. Njihov program je „uka i buka“. Njihovi zahtevi nisu ekološki već politički. Kakve veze ima Olivera Zekić sa zaštitom životne sredine - kazao je predsednik Jedinstvene Srbije.

