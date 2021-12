MILORAD BOJOVIĆ: Krah barikada kreće iz Novog Sada! Opozicija želi da iskoristi protestante i onda ih ostavi na cedilu!

Organizatori protesta znaju da će biti izmanipulisani. Znaju da će ljudi koji 30 godina žive od političkih privilegija nastojati da sve zasluge ugrabe za sebe. Narodna stranka i SSP su već najavili da bi proteste iskoristili za svoje ciljeve.

Tekst Milorada Bojovića, stručnjaka bla bla prenosimo u celosti:

O barikadama u Novom Sadu, zbog ekoloških problema građana sela kod Loznice, u poslednjih pet dana je rečeno mnogo, ali je svim izveštačima i komentatorima promakla glavna činjenica. Kad se pažljivo analiziraju prigovori i zahtevi okupljenih, nedvosmisleno je da nije izrečen nijedan stvarni problem za Novosađane. SNS može da bude bezbrižan, a Miloš Vučević zadovoljan. Organizatori blokada time što protestuju zbog udaljenog problema priznaju da je u Novom Sadu sve u redu. I da nemaju nijednu zamerku, niti primedbu na kojoj bi mogli graditi slučaj političkog ukrupnjavanja u Novom Sadu, kroz metodologiju najmanjeg zajedničkog imenioca. Zato je kao kohezioni faktor odabran slučaj mogućeg zagađenja u udaljenom kraju, oko kog organizatori nastoje da okupe građane senzibilisane za pitanja životne sredine i da uz pomoć snimaka sa mobilnih telefona to prikažu kao “ustanak”. Mobilni telefon je biblija 21. veka. Vrhovni zakon. Uzvišeni propis. Božanstvo kom se sve veruje. Kom se u vidu 24-časovne pažnje prinose lične žrtve. Geneartor osećanja. I zamena za razum. Kroz blješteću čaroliju njegovog ekrana sve je istinito i sve je logično. Međutim, zanimljivo je da niko od Novosađana koji su blokirali Most slobode nije otišao u Gornje Nedeljice da na licu mesta gde Rio Tinto, uz dozvolu od pre 17 godina, planira da buši, kopa i pravi jalovište! Još je zanimljivije da niko od organizatora nije došao na ideju da barikade postavi ispred srpskog sedišta Rio Tinta, kompanije sklone ugrožavanju prirode. I drži ih pod blokadom sve dok srpskoj javnosti ne odgovore šta će raditi u Jadru? I, ako se građanima taj odgovor ne dopadne, kažu kada će pokupiti svoje bušilice i napustiti Srbiju? Ne mislim da organizatori ne znaju da je blokada Rio Tinta najbolji način da se njihov projekat stopira. Ali, pošto ne koriste tako očigledan mehanizam za proterivanje ekološki nepoželjne kompanije, u pravu su oni koji tvrde da to nije ekologija već politika. Jer građani Novog Sada, Vrbasa, Zrenjanina, pa čak ni Beograda ni na koji način nisu odgovorni za potpisivanje ugovora sa Rio Tintom 2004. godine. Neću pogrešiti ako zaključim da se iza protesta kriju političari koji su doveli Rio Tinto u Srbiju. Barikade su samo sredstvo. Alat da se jedan deo građana grupiše oko neke ideje. Projekat nije nov, niti je nov plan opozicije da otme proteste i pokuša da se dočepa političkih privilegija preko tuđih leđa. Zato ograđivanje protestanata od opozicije predstavlja fingirani sukob. Unapred ukalkulisanu neprijatnost, koja treba da proteste predstavi kao autentičnu tvorevinu građana. Međutim, nijedan plan nije savršen. Novosadski protestanti već znaju ko će prigrabiti njihove zasluge. Obradovan činjenicom da zbog blokade Mosta slobode 100.000 Novosađana u subotu nije moglo slobodno i normalno da se kreće, Borislav Novaković je odmah zatražio vanredne izbore u Novom Sadu. Novakovićevi izazovi zvuče zabavno, ali nimalo ozbiljno. I organizatori protesta, i 99,7 odsto Novosađana koji su čekali da ulice grada ponovo postanu prohodne znaju da je u pitanju pucanj u prazno. Novaković traži izbore, a moli boga da njegov zahtev ne bude prihvaćen. I ne samo to, on moli boga da se ne održe ni redovni izbori 3. aprila 2022. Svi znaju da opozicija trenutno nema kapacitet da ozbiljnije ugrozi naprednjake. To znaju i organizatori protesta. A znaju i da će na kraju biti izmanipulisani. Znaju da će ljudi koji 30 godina žive od političkih privilegija nastojati da sve što mogu ugrabe za sebe. I zato bih na njihovom mestu više brinuo o vođama opozicije nego o SNS-u. S druge strane, ukoliko želi da politički opstane Novaković mora da se potrudi da minorizuje značaj organizatora protesta i sve zasluge pripiše sebi. Može javno da im kaže: U zabludi ste ako računate da će vam se pridružiti ljudi koji glasaju za SNS. Novaković to neće reći javno, ali i on zna da su tri razloga za to. Pod jedan, Novi Sad se razvija najbrže u poslednjih 30 godina. A ulaganja su posebno velika i prigradskim naseljima. Tamo su posle decenija patnje i života u blatu i prašini, dobili asfalt, kanalizaciju, škole, vrtiće. Teško ih možete ubediti da ćete uraditi više. I brže. Pod dva, stanovnici prigradskih naselja su posle 30 godina izopštenosti iz bilo kakvog političkog odlučivanja napokon uvaženi. Napokon su dobili priliku da snagom svog glasa mogu uticati na kvalitet svojih života. Dakle, zahvaljujući SNS-u oni su spoznali moć demokratije. A vi ih sa svojih barikada ponižvate i vređate. Pod tri, ponižavani nisu radi da se priklone onima koji ih šikaniraju. Sutra biste ih ostavili na cedilu, kao bića nižeg reda. Glasove nećete naći ni među apstitentima. Svake subote ucenjujete ljude tvrdnjama da je hulja svako ko ne misli kao vi. Nestranački orijentisani građani, koji svoje živote žive daleko od N1, Pinka i barikada sigurno neće zavoleti politiku na prisilan, prinudan način. Na kraju se nameće samo jedan zaključak – organizatori protesta planiraju da otmu biračko telo opozicje? U senci barikada, Vučević je ostvario još jedan trijumf. Novi Sad je prvi grad van EU koji je dobio nagradu Melina Merkuri. I kao što je prva ministarka kulture u nekoj državi rekla Velikoj Britaniji: “Morate razumeti šta nam znače partenonske skulpture. One su naš ponos. One su naše žrtve. One su naš najplemenitiji simbol izvrsnosti. Oni su priznanje demokratskoj filozofiji. Oni su naše težnje i naše ime. Oni su suština Grčke”. Tolerancija. Poštovanje različitosti. Uvažavanje drugačijeg mišljenja. Dobronamernost, razumevanje i međusobno poštovanje su suština Novog Sada. Oni su naša težnja i naše ime. Nek tako ostane i budućnosti. A Novi Sad ima dovoljno trgova, i dovoljno medija da se čuje svačije mišljenje. A svako od nas ima olovku da na izborima u miru glasačkog paravana odluči kako želi. Svaki čovek je odgovoran za svoje postupke. Svaki čovek je najbolji sudija svog života i svog blagostanja. Najbolji prorok svoje budućnosti.

Autor je stučnjak za komunikacije i odnose s javnošću.

Autor: