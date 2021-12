ČUJEM, UDARILA TE PROMAJA U PORŠEU? Bojana Radaković postavila pitanja na koja Marinika Tepić izbegava da odgovori!

Bojana Radaković, član Predsedništva SNS, odgovorila je Mariniki Tepić na novi napad na brata predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Andreja Vučića.

- Čujem udarila te promaja u poršeu, kako si? Zanima me i kako je Đilasov direktor, tvoj dragi kolega, uzeo 717,147 evra od Rio Tinta? Kada to kažeš, jako me interesuje i kako se tačno zove tvoje radno mesto u Multikomu? Posle možemo i o municiji i praćkama, čujem razumeš se i u to - napisala je Bojana Radaković na Tviteru.