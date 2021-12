KURTOVIĆ O PROTESTIMA ZA PINK: Svi se mi brinemo za zaštitu životne sredine, ali to nije problem koji se tretira pred izbore, VEĆ SVAKOG DANA I SATA! (VIDEO)

Prof. dr Rejhan R. Kurtović, predsednik SO Sjenica, objašnjava da je svet u hipokrizi društva, gde internet i društvene mreže oblikuju svet mladih i vaspitavaju ih. Kako je naveo, isti je slučaj sa tzv. ''Eko protestima'', gde se ljudi tako organizuju, i pozivaju na štrajk putem njih.

- Mi smo sada svedoci zloupotrebe tog prava slobodnog kretanja građana, i sve što se organizuje, organizuje se upravo putem interneta, gde se često ne zna ko su organizatori tih skupova - priča Kurtović.

- Ne znamo ko su organizatori, ali znamo ko su žrtve, a to su najugroženiji, stariji, bolesni, ali i nažalost, najmlađi - rekao je Kurtović.

- Ne ulazeći u dubinu Eko protesta, primećuje se momenat gde se ovi štrajkovi dešavaju, a to je momenat pred političku kampanju. Svi se mi brinemo za zaštitu životne sredine, ali to nije problem koji se tretira za vreme izbora, to je problem sa kojim treba da živimo svakog dana i sata - navodi Kurtović.

Kurtović kaže da su protesti zlostavljanje građana, a ne ekologija.

- Moraju biti svesni momenta u kom smo se našli. Našli smo se u situaciji kada vlada pandemija... Ne možete blokirati put ako nekom hiutno treba kovid ambulanta... Nemate pravo! - dodao je Kurtović.

Kurtović je potom istakao da niko od protestanata nije izneo jasne stavove, i zašto protestuju, što je još jedan dokaz o neodgovornosti, već je u pitanju tortura građana Srbije.

Dragan Vujičić, novinar Večernjih novosti, povodom najave novih protesta, objašnjava da ne smemo dozvoliti da auto-putevi više ikada budu blokirani.

- Koliko sam pratio, biće rasprava, dakle govoriće se o svemu što je bio problem. Drago mi je što je Porfirije rekao da obični ljudi ne treba da se zavađaju među sobom - naveo je Vujičić.

Vujičić je dodao da je zloupotreba ljudskim pravima došla do te mere, da je to postalo neizdrživo.

- Neko misli da je pobedio sada. Ako smo igrali utakmicu za zdravu životnu sredinu, pobedili smo svi - kaže Vujičić.

Autor: