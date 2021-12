Vučić o protestima: Novi zahtevi su POLITIČKI! Slušali smo narod, a šta pričaju veliki političari, mene to ne zanima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je ceremoniji polaganja kamena temeljca za igradnju fabrike električnih motora japanske grupacije NIDEC Corporation.

Vučić je ogovarajući na pitanja novinara o planiranim protestima, rekao da su ispunjena sva tri zahteva, a da su novi zahtevi politički i to je svima jasno.

- Ja sam mislio da, kada dođete na ovako lep događaj, da će nekoga da interesuje kako smo uspeli da dovedemo ovakvog investitora, ekonomiji, uspehu Srbije... Ali ne, danas kada se živi mnogo bolje nego nekada, već u decembru prosečna plata će biti iznad 600 evra . Kada je prosečna plata veća od one iz 2012. godine, e, sada se govori o ekonomiji. To malo nije fer, ali dobro je da se građani bave i bune oko ekologije, to znači da dobro žive - rekao je Vučić.

Mi smo zahteve ispunili, jer smo slušali narod. Slušao sam narod u Gornjim Nedeljicama koji su direktno ugroženi. A šta pričaju veliki političari, mene to ne zanima. Mi smo pokazali dobru volju. Čak smo ispunili i neke političke hirove

Na pitanje da li je vraćanje Zakona o ekspropriaciji poraz SNS politike, kako će se kretati cena struje ove godine s obzirom na rast cena, Vučić kaže da što se cene struje tiče, mi imamo veliki problem.

Najavio je sastanak sa čelnicima svih javih preduzećima,ukzavši da je teška situacija u celom regionu, a cene energenata rastu.

- Veoma sam zabrinut. Raste potrošnja, moramo rešiti i dodatne količine - naveo je predsednik Srbije.

- Biti poražen u politici ništa nije strašno, uobičajeno je u svim demokratijama sveta, važno je da ne porazim građane, da radim za njih. Moja sujeta nije kao kod nekih drugih političara, ne mislim da mogu biti poražen od naroda. Ceo život sam se spremao da gradim puteve i pruge, to je moj san - podvukao je Vučić.

Upitan o izborima, predsednik je rekao da veruje u građane, da veruje da cene rad i poštenje, a ne lopovluk.