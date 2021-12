Sudija Marinković: Voker bestidno laže, sam zna da nije bilo masakra u Račku

Sudija Danica Marinković, koja je svojevremeno iznela dokaze o Račku i svedočila u Haškom tribunalu, kaže da bivši šef verifikacione misije OEBS-a i bivši američki diplomata Vilijam Voker bez stida priča o nečemu, a sam zna da nije bilo masakra u Račku nad nedužnim albanskim civilima.

Ona je za Kosovo onlajn rekla da su navodi Vokera "bezobrazluk, bestidno ponašanje, laž i prevara".

"Masakra nad nedužnim albanskim civilima nije bilo. Ja sam to dokazala i svedočila u Hagu. Račak je skinut sa optužnice, nije podignuta optužnica protiv bilo kog Srbina i nijedan Srbin nije oglašen krivim. I tužilac je odustao od Račka nakon mog svedočenja i svedočenja profesora Dobričanina i dokaza koje sam ja dostavila na sudu, a to su dokazi prikupljeni na licu mesta", rekla je Marinković.

Navela je da je sa članovima njene ekipe na osnovu prikupljenih dokaza, obdukcije i tone oružja koje su našli, dokazala da su u Račku bili teroristi, pripadnici terorističke bande i da su u antiterorističkoj akciji koju je sprovela legitimno, legalno i zakonito srpska policija poginuli teroristi.

"Zaključak je da u Račku nije bilo masakra, da u Račku nisu stradali nedužni civili kako je lažno i bestidno predstavio Voker, koji je do sada trebalo da bude i optužen i osuđen, koji je pomagao teroriste da vrše zločine na prostoru Kosova i Metohije i prikrivao zločine. I to radi i dan danas", rekla je Marinković.

Podsetila je da je prvi član Vokerovog tima u vreme kada su boravili na Kosovu, Amerikanka Norma Braun svojevremeno u intervjuu za jedan srpski medij, između ostalog, izjavila da je bila protiv bombardovanja SRJ.

Marinković je rekla da je Braun tada, između ostalog, rekla da se nije složila sa Vokerovim zaključkom o slučaju Račak koji je iskorišćen kao povod za intervenciju.

"Voker je zanemeo kad je čuo da se ne slažem sa bombardovanje. Bombardovanje Srbije je bio prvi slučaj koji je unapred pripremljen i izveden pod izgovorom", rekla je Braun, a Marinković kaže da je Braun o tome govorila i u nemačkom dokumentarnom filmu "Sve je počelo sa jednom laži".

"Braun je shvatila i to izjavila da se u Račku nije desio nikakav maskr, niti zločin nad civilnim stanovništvom kako je Voker predstavljao i to se Vokeru nije sviđalo. Voker i svi koji su bili tada u verifikacionoj misiji znali su istinu, jer su je videli na licu mesta i niko nije smeo to da pomene jer njima je cilj bio da se nađe razlog ili nekakav povod da se izvrši NATO agresija i bombardovanje", rekla je Marinković.

Marinković kaže i da je nedavno nemačka televizija ARD snimila reportažu "Istine i laži o Račku", u kojoj se navodi da je "masakr" izmišljen, a u kojoj je, navodi, citiran deo njene izjave da je Voker izneo laž o Račku.