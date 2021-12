VUČIĆ IZ NIŠA: Srbija će biti helikopterska velesila u regionu! Jačamo i srpsku namensku indrustriju! (FOTO+VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić treći dan u Nišu, prisustvovao je prikazu sposobnosti helikopterskih jedinica RV i PVO i pripadnika 63. padobranske brigade, nakon čega je odgovarao na pitanja novinara.

12:15 - Predsednik je podsetio da je nasledio gotovo nepostojeću vojsku, da stvari danas nisu idealne, ali da će nastaviti da se bori za bolji rezultat i za što uspešniju budućnost.

- Naša oprema i oružje danas su neuporedivo snažniji nego što su bili nekada. Nisu iste klase, samo je ime isto. Ono što je bilo i sad ne može da se poredi. Enormna su ulaganja u našu vojsku - kaže predsednik.

12:07 - Na pitanje o prisutnosti policije na protestima, Vučić je rekao da policija nema šta da traži na protivpravnim okupljanjima.

- Ne znam da li me razumete kada to kažem, ali probaću opet da vam kažem. Kada organizujete nešto protivzakonito, nemojte da pozivate državne organe da u tome učestvuju. Policija nema pravo da učestvuje u blokiranju puteva, ona ima pravo da to zabrani. Policiju niko ništa nije ni pitao, jer skup nije bio ni prijavljen. Molim vas, naučite to, molim vas kao Boga - rekao je Vučić.

Kaže da su i u Nišu, kao i u Beogradu, pretučeni obični građani. On im se izvinio i poručio:

To nije problem, ali je problem što je policija nekoga legitimisala! To je normalno, mene su mali milion puta legitimisali. Zapanjilo me je šta je u glavama ljudi koji kažu: "A, gde si ti pošao?" Ko ste vi da zaustavljate bilo koga? I šta vas briga gde je ko pošao? Po kojem pravu to pitate?

Kaže da je važno da gradimo demokratske kapacitete, ali da znamo šta je po zakonu.

11:54 - Predsednik se obratio novinarima. On se zahvalio pripadnicima vežbe na njihovoj sposobnosti i najavio velike nabavke helikoptera u sledećoj i 2023. godini.

- Očekujemo ukupno 30 helikoptera. Bićemo helikopterska velesila u regionu - rekao je Vučić.

Važne vesti su, kaže on, da je doneta odluka da u prvom kvartalu 2022. godine bude pomognuta namenska industrija sa 145 miliona evra. Time se ulaže u kontrolu MUP, ulaže se u kupovinu nove opreme kako bi se postigao bolji proizvodni proces, a samim tim će i proizvodi biti bolji.

- U narednih 5 godina dogovorili smo naručivanje naoružanje od namenske industrije Srbije od 1,250 miliona evra - rekao je Vučić.

Ističe da su plate i uslovi bolji, ali da time i dalje nije potpuno zadovoljan. Ponosan je, kaže, na našu Vojsku, na njen napredak i na sve što je urađeno u prethodnih nekoliko godina. Ipak, ovaj tempo, kako kaže, mora da se ubrza.

Ističe da je najveća popunjenost jedinica na jugu Srbije - u Nišu, Toplici, Vranju, Leskovcu, Pirotu... Zbog najvišeg standarda, najmanja popunjenost je, kaže, u Beogradu i Vojvodini.

Odliv je sve manji zbog povećanja plata pripadnicima Vojske i, kako im se budu povećavale plate, biće ih sve više. Ove godine imamo veći broj vojnika na služenju roka nego prošle, a očekujemo da će ih biti još naredne. Za 70 posto su u prethodnih osam godina povećane plate pripadnicima vojske, to je kumulativno oko 7,5-8 odsto godišnje. To su velika povećanja.

Kaže da nikada neće biti dovoljno dobro, jer je u tom slučaju teško postavljati novi cilj.

11:40 - Vučić je porazgovarao sa pripadnicima helikopterskih jedinica i padobrancima.

11:15 - Predsednik Republike i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje prikazu sposobnosti helikopterskih jedinica Ratnog vazduhoplovstva i PVO i 63. padobranske brigade.

09:46 - Vučić je stigao na vojni aerodrom „Narednik - pilot Mihajlo Petrović“ u Nišu gde je održan sastanak sa direktorima preduzeća Odbrambene industrije Srbije.

Predsednika su dočekali potpredsednik Vlade i ministar odbrane Nebojša Stefanović i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.

Sastanku su prisustvovali i ministar finansija Siniša Mali i ministarka privrede Anđelka Atanasković.

Drugog dana posete Nišavskom okrugu, u subotu, predsednik Srbije sastao se sa vrhom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sa kojim je razgovarao o potrebama sistema odbrane i najavio da će danas popodne u Niš doputovati i ministar finansija Siniša Mali kako bi analizirali finansije i mogućnosti ulaganja u vojsku.

Vučić je prisustvovao i prikazu rada diviziona samohodnih top haubica "NORA B-52 M15" po temi "Divizion u podršci pešadijskim i oklopnim jedinicama u napadu" u okviru kojeg su prikazana dejstva novoformiranog haubičko-topovskog diviziona Mešovite artiljerijske brigade Vojske Srbije.

Novoformirani haubičko - topovski divizion formiran je u julu prošle godine i to od samohodnih haubica Nora B52 M15 kalibra 155 milimetara domaće proizvodnje, koja spadaju među najsavremenija artiljerijska oruđa u svetu, a time je ta brigada, nakon 35 godina, dobila novo naoružanje.

Predsednik je posetio i Doljevac gde je obišao renoviranu Javnu biblioteku, za šta je većinu sredstava obezbedilo Ministarstvo kulture i informisanja, a manji deo lokalna samouprava.