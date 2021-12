MINISTAR MUP VULIN O RAČKU: Izgleda da je neoprostivo da Srbi govore istinu

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas da je izgleda neoprostivo da Srbi govore istinu i da je zanimljivo da su se po pitanju Račka i njegove izjave da je krv naše dece na rukama onih koji su falsifikovali istinu o tom događaju, oglasili Vašington i Brisel, koji se ne oglašavaju kada su u pitanju stradanja Srba.

„Film koji Ministarstvo unutrašnjih poslova snima sa Radio televizijom Srbije još jednom će podsetiti kako je isfabrikovan taj slučaj i kako se od borbe sa teroristima OVK došlo do toga da je u pitanju masakr civila“, rekao je ministar Vulin u jutarnjem programu televizije „Prva“ upitan da odgovori na reagovanja SAD i EU koji ga osuđuju zbog negiranja Račka i kažu da je ovaj zločin dobro dokumentovan.

„Izgleda da je neoprostivo da Srbi govore istinu. Oni znaju da je u pitanju laž, ali ne smeju da dopuste Srbima da je raskrinkaju. Zanimljivo je da su se oglasili i Evropska unija i SAD povodom mog jasnog i hiljadu puta ponovljenog stava da je Račak jedna velika i strašna laž koja je poslužila kao opravdanje za NATO agresiju i istinite rečenice da je krv naše dece na rukama onih koji su lagali o Račku“, kazao je ministar Vulin.

Istakao je da je zanimljivo da su se EU i SAD o ovom oglasili, a da ćute kada Kurti poziva na stvaranje Velike Albanije, kada puste Gotovinu, Nasera Orića, Haradinaja.

„To nije razlog da se oni oglase, ali je razlog kada srpski ministar kaže istinu o Račku“, naveo je ministar Vulin i ocenio da su ovakvi napadi medijska priprema za nešto više.

„U Srebrenici to je medijska priprema za poništavanje ili ukidanje Republike Srpske, ovde je to politički pritisak, na prvom mestu na predsednika Aleksandra Vučića“, rekao je ministar i podsetio da su hrvatski mediji optužili predsednika Srbije da je vršio zločine, a da danas niko od hrvatskih organa nema potrebu da to objasni, iako je srpsko tužilaštvo uputilo zamolicu i tražilo ustupanje predmeta.

„Sada imate Vokera koji kaže kako su pojedini srpski zvaničnici, a govori o predsedniku Vučiću, učestvovali u fabrikovanju Račka. Kako vas nije sramota. Ne znam šta je sledeće. Ovo je na prvom mestu napad na predsednika Vučića, a svakako i napad na Republiku Srpsku", smatra ministar policije.

Ministar Vulin je rekao da je posle 2000. bilo vreme kada nije bilo potrebno donositi zakone i kada se smatralo je sve što kažu NATO i zapad bilo tako.

„Postoje slučajni Srbi i kod nas, koji prihvataju svaku osudu. Zato sam kao ministar odbrane snimio filmove o Košarama i Paštirku, i zato danas kao ministar policije činim sve da se snimi "Dosije Kosovo", sa osam filmova, između ostalih i o Račku da se ne bi dopustilo slučajnim Srbima i velikim silama da naprave od naše istine njihovu laž. Neću da se naša deca stide svog naroda jer nemaju razloga za to“, istakao je ministar Vulin.

Podsetio je da je posle bombardovanja nemačka televizija objavila da je sve počelo sa laži i da je slučaj Račak izbačen iz dokaza protiv bivšeg predsednika SRJ Slobodana Miloševića, jer je dokazano da je u pitanju fabrikovana laž.

„Da li sam slagao da tragovi Vilijama Vokera smrde na krv u El Salvadru, pitajte ljude, još ga pamte. A mi ga pamtimo i u Istočnoj Slavoniji i na Kosovu“, rekao je ministar policije Aleksandar Vulin.

