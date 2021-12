HIT TVIT U ČETIRI PREDLOGA! Gosti 'Hit Tvit-a' o gorućim temama u Srbij i regionu: Ulaganje u Vojsku Srbije je dokaz brige o očuvanju mira!

Gosti "Hit Tvita" ove nedelje su Jelena Trivan, predsednica UO Filmskog centra Srbije, Olivera Zekić, predsednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) i Miloš Jovanović, predsednik Demokratske stranke Srbije (DSS)

Olivera Zekić komentarisala je pojedine napade na savetnicu za predsednika Srbije Suzanu Vasiljević rekavši da niko ne može da je vređa pošto je postalvjena kao član Saveta FDU.

- Ti napadi su jednostavno skupljanje jeftinih političkih poena. Suzana je stručna za to mesto i ne vidim nikakv problem da Suzana Vasiljević bude članica tog saveta - rekla je Zekić.

- Građani nisu dužni da trpe teror zato što nekoga podržavaju. To je iživljavanje - rekla je Trivan komentarišući napade na Suzanu Vasiljević.

PREDLOG BROJ JEDAN - VUČIĆ U POSETI NIŠKOJ KASARNI

Miloš Jovanović rekao je da je poseta predsednika Vučića niškoj kasarni dobar pokazatelj i da je ulaganje u Vojsku Srbije dakaz brige o Srbiji.

Apsolutno je potrebno vratiti obavezno služenje vojnog roka. To jača našu vojnu sposobnost. Svako ko je istinski patriota ne može ovakve stvari da kritikuje. Posle gotovo tri decenije Srbija se uspešno snaži po pitanju vojske. To pratim prilično pažljivo - rekao je Jovanović.

Kako je istakao, da je Srbije imala ovakvu vojku tokom NATO agresije, kako kaže, misli da se ona ne bi možda ni desila.

- Treba da budemo vojno jaki koliko sve države regiona zajedno. To nije nikakva hegemonija. Kada je to Srbija osvajala i napadala bilo koga. Nama, srpskom narodu su nametnuti ratovi u kojima smo bili najveće žrtve - rekao je on.

Kako je istakao, što je Srbiji jača vojska, to ćemo imati dugotrajniji mir.

Olivera Zekić je rekla da je ulaganje u vojsku generator ekonomskog razvoja.

TEMA BROJ DVA - PROLONGIRANI PROTESTI

Trivan je istakla da misli da je cilj takozvanih ekološkh prtotesta da se zaustavi ekonomska delatnost Srbije.

- Naša civilizacije je danas takva da mi moramo da koristimo prirodne resurse. Loše je što se zloupotrebljavaju građani za političke egende dela opozicije - reka je ona.

Kako je on istakao, policija je trebalo da kontroliše te skupove koji su se održavali.

- Policija je trebalo da obezbeđuje javni red i mir jer su na taj način blokirani evropski koridori - rekao je Miloš Jovanović.

Zekić je rekla da su rezultati koje je postigao predsednik Aleksandar Vučić u razvoju Srbije mnogo veći nego što zaista jesu.

- Ti takozvani ekološki protesti su osuđeni na propast. Ti koji su izašli na te ekološke proteste nemaju nikavu politiku, oni zapravo imaju tu kalimero politiku - rekla je ona.

Trivan je istakla da nama ne trebaju nikavi sukobi organa reda sa građanama kao što je to bilo devedesetih godina.

- Taj skup je trebalo da bude zabranjen, ali zabranjeni skup bi bio protumačen kao represija države - rekla je Trivan.

PREDLOG BROJ TRI - MILANOVIĆ ŠOU

Miloš Jovanović je rekao da u Srebrenici nije počinjen genocid.

- Srbi su jedini narod koji je žrtva genocida. Srbi su jedini narod koji nije imao ni odrede za uništenje naroda kao što su to imali naši susedi. U Srebrenici nije počinjen genocid. Sve što dolazi iz Hrvarske sa puno opreza treba uzimati - rekao je on.

- Najveći masovni zločin koji je počinjen u skorijem periodu nad srpskim narodom je operacija 'Oluja' - rekao je on.

Zekić je komentarišući, kako kaže, monstruoznu izjavu Milanovića rekla da je na taj način on stavio cenu na ljudsko telo.

- Ljudi su prema njegovorm mišljenju roba. Najgore je to što ovakva izjava dolazi od šefa države Hrvatske. On nema nikakve empatije prema onome što se desilo u prošlosti, a ni u sadašnjosti - rekla je ona.

PREDLOG BROJ ČETIRI - FILMSKI KONKURS

Jelena Trivan rekla je da su optužbe za filmske konkurse neosnovane.

- Filmski centar Srbije je imao dva velika skandala kada je Darko Bajić bio na čelu ovog tela. Naime kada je FCS dobio sredstva Darko Bajić ih je dodelio Sebi. Druga velika afera je bila neposredno pre nego što sam ja došla je kada je utvrđeno da su sredstva sa računa FCS bila deljena privatnim računima. Na opasku Srđana Dragojevića kako komentariđe to što FCS nema novca on je rekao da njega brine to što se taj novac deli na 'burazerski način'. Budžet koji danas ima Filmski centar Srbije je ubedljiuvo najveći budžet u regionu, i ta sredstva se dele transparednto i svima - rekla je ona.

Trivan je istakla da je ona članica UO FCS i da ona ne donosi sama te odluke.

- U ovom slučaju podneti su scenariji koji su bili odbačeni kao loši i nisu mogli da prođu u konkurenciji mladih reditelja - rekla je ona.

GLASANJE

Nenad iz Novog Sada glasao je za predlog broj jedan koji se tiče ulaganja u Vojsku Srbije.

Milena je glasala za predlog broj dva koji se bavi takozvanim ekološkim protestima.

Senka iz Šapca glasala je za predlog broj jedan koji se tiče ulaganja u Vojsku Srbije.

Đorđe je glasao za predlog broj jedan koji se tiče ulaganja u Vojsku Srbije.

Jelena Trivan, predsednica UO Filmskog centra Srbije, glasala je za predlog broj jedan.

Olivera Zekić, predsednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) glasala je za predlog broj četiri.

Miloš Jovanović, predsednik Demokratske stranke Srbije (DSS) glasao je za predlog broj jedan.

Gledaoci su u toku emisije mogu da glasaju za predloge na fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit.

Najveći broj glasova odneo je predlog broj jedan , za koji su glasali kako gledaoci, tako i skoro svi gosti "Hit Tvita".