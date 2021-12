STOJAKOVIĆ: Srbija je energetski nezavisna, struja i gas neće poskupeti i da građani mogu da budu spokojni! (VIDEO)

Predsednik Srbije bio je u Sočiju, kada je razgovarao sa Putinom i tada smo dobili produženje ugovora po staroj ceni gasa od 270 dolara za 1.000 kubika, što znači da energenti kod nas neće poskupeti, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK urednik ekonomske rubrike u Večernjim novostima Dušan Stojaković.

Komentarišući vest da struja i gas neće poskupeti i da građani u Srbiji mogu da budu spokojni, Stojaković je rekao da je to vest zime, iako ne nova, kako kaže, veoma je značajna za nas.

- Predsednik Srbije bio je u Sočiju, kada je razgovarao sa Putinom i tada smo dobili produženje ugovora po staroj ceni gasa od 270 dolara za 1000 kubika, što znači da energenti kod nas neće poskupeti – rekao je Stojaković.

Kako kaže, dobro je što je Srbija energetski, kada je struja u pitanju, potpuno nezavisna, ima svoje izvore, tako da može da zadovolji svoje potrebe, čak i neki deo da iznese.

- Mi možemo da utičemo na cenu, svuda u svetu, pa i regionu je sve poskupelo. Dobra je stvar što naši građani ne moraju da strepe da će im doći koverat sa dramatično skupljom cenom – rekao je Stojković.

Aleksandar Čotrić, narodni poslanik, komentarišući napad SAD na Vulina po pitanju Račka, rekao je da je on služio kao povod za NATO agresiju na Jugoslaviju.

- To je kao jedna floskula korišćena godinama i dovela je do rušenja i ubijanja. Kada je u pitanju sam događaj, neosporno je utvrđeno da je bilo reči o oružanom sukobu paravojne terorističke organizacije OVK, koja je u to vreme bila na listi terorističkih organizacija SAD – rekao je Čotrić.

Oni su, dodaje, napravili zasedu regularnim snagama, došlo je do obračuna, pa kada su izvukli deblji kraj, brzo su, objašnjava, pokušali da promene uniforme i da se predstave kao neki spasioci.

Autor: