MINISTARKA ANĐELKA ATANASKOVIĆ: Mislila sam da sam gotova, a ni s decom se nisam oprostila!

Guraju me u kolicima, držim na sebi bocu s kiseonikom i ulazim u sobu gde leže ljudi na respiratorima. Šok! Ceo svet mi se okrenuo, rekla je ministarka Anđela Atanasković.

- A tek kad su mi sestre uzele torbu, počele da popisuju stvari i rekle da moram da zovem najbliže da to preuzmu. Mislila sam da sam gotova. Kraj - kaže Atanasković.

Kako dodaje, prošlo joj je kroz glavu da se ni s decom nisam oprostila. Strašan je trenutak kad shvatite da svoju decu više ne možete da vidite, ističe ona.

- Kad čovek duže boluje, ima vremena da ode, popriča s decom, oprosti se od njih, a ja - ništa. Izvukla me je slika starije unučice - Magdalene. Kad god pogledam u nju, to me vuče da sačuvam svoj život. I uspela sam - kroz suze priča ministarka privrede Anđelka Atanasković kako je pobedila kovid posle 20 dana borbe za život na Infektivnoj klinici UKC Srbije u Beogradu.

