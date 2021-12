Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma Srbija, govorio je za Pink o ulaganjima u 5G telekomunikacione mreže koja će doprineti daljem poboljšanju usluga korsnicima mobilne komunikacije.

Lučić je istkao da se ovaj prijekat koji je od izuzetnog značaja za sve građane Srbije, sprovodi zahvaljujući investiciji od 70 miliona evra koje investira Investiciona banka Evropske unije.

- Izuzetno sam zadovoljan zbog ovog aranžmana koji smo potpisali prethodne nedelje. Mislim da će to višestruko doprineti razvoju Telekoma i Srbije. To je znak poverenja Evropkse unije i njihove najbitnije finansijske institucije u poslovanje i strategiju Telekoma. Oni su doneli odluki da oni finansiraju 50 odsto našeg ulaganja u naš najizazovniji projekat, a to je razvoj 5G tehnologije - navodi on.

Kako ističe, uz pomoć Evropske investicione banke razvoj 5G tehnologije i njena implementacija i dostupnost širom Srbije će biti mnogo brža i lakša.

ŠTA JE 5G MREŽA? 5 u G jednostavno znači peta generacija, odnosno peta generacija mobilne tehnologije. 3G je bila treća generacija, 4G je bila četvrta, a 2019. godina donosi petu. Lako je upasti u zamku i podceniti koliko će zapravo brza biti 5G mreža. Najznačajnija razlika će biti smanjena latencija ili brzina prenosa signala sa jednog na drugi uređaj. Kako bismo ilustrovali ovu sliku - latencija 3G mreže iznosila je 100 milisekundi, 4G mreže 50 ms, dok je očekivana latencija 5G mreže 1 ms. Ovo će se posebno odraziti na gejming industriju. Brzina prenosa podataka putem 5G mreže će biti toliko velika da će vreme odlaganja biti redukovano do nivoa nepostojanja.

- Vrlo brzo će, sredinom naredne godine će gotovo 60 odsto teritorije Srbije biti pokriveno 5G signalom. Takođe će se proširiti i pokrivenost 4G signalom - ukazao je on.

Osvrnuo se i na sopštenje regulatornog tela Srbije, koje ukazuje na to da je firma ''Telekom Srbija'' ove godine, treći put zaredom najbolja mreža.

- Montirali smo više od 1.200 baznih stanica i tako napravili rekord u istoriji Telekoma Srbije. 85 posto teritorije smo pokrili kvalitetnim 4G signalom. Zahvaljujući investiciji Evropske investicione banke mi ćemo 4G signalom pokriti ukupno 100 odsto teritorije i 60 odsto teritorije će u prvoj fazi biti pokriveno u prvoj fazi. 5G je osnov buduće, četvrte industrijske revolucije - rekao je on.