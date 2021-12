'TEK SLEDE PRITISCI STRANACA NA SRBIJU' Miloš Vučević uveren u pobedu SNS: Vučić vodi narodnu politiku!

Sigurni smo u pobedu, iako neće biti lako. Planiramo da stignemo do svakog građanina Srbije, da im predstavimo naše planove za dalji razvoj zemlje i rezultate koje smo dosad ostvarili, mada ih oni i vide i osećaju u svojim kućnim budžetima, rekao je Miloš Vučević potpredsednik SNS.

Ti rezultati su osnova poverenja koje će, siguran sam, biti još veće. Imamo samo jedan cilj, a to je uspešna i pobednička Srbija.

Tako Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS, u intervjuu za "Novosti", odgovara na pitanje - kakav rezulat naprednjaka očekuje na izborima u aprilu, s obzirom na to da je predsednik Aleksandar Vučić pozvao funkcionere i članstvo da se angažuju kako bi trijumf bio najubedljiviji dosad.

Ko su najveći protivnici naprednjaka i vlasti? Da li je to razuđena opozicija, spoljni faktor ili, možda, i "krtice" koje se kriju u vašim redovima?

- Mi se ne borimo protiv nekoga. Mi se borimo za Srbiju, da građanima obezbedimo veće plate, penzije, bolji standard, više posla ...

Jeste li zadovoljni kadrovskim rešenjima na Skupštini SNS?

- Nije to stvar ličnog osećaja. U našoj stranci postoji demokratsko odlučivanje. Ja sam uvek tu da podržim mladost, novu energiju, ljude pune znanja, a željne patriotskog dokazivavanja.

Koliko vladajući savez može da bude uzdrman i na ekološkim temama i protestima?

- Ne postoje navodno problematične ekološke teme. Ta priča je završena, a sve dalje je suva politika. Niti je SNS uzdrman, niti uplašen, kako mantraju Đilasovi "nezavisni" analitičari. To neme veze sa mozgom. Pa, pre nekoliko godina danima su bile neke protestne šetnje, svako malo to imamo, a naš rejting nikada veći. Dobro je da su građani shvatili ko je ko, razdvojili laž od istine, a lažne zelene, zapravo presvučene žute profitere, od onih koji zaista vole svoju zemlju.

Kako je došlo do toga da predsednik Vučić svuda mora da "vadi kestenje iz vatre" - od Gornjih Nedeljica do Obrenovca? Znači li to da pojedinci iz Vlade nisu dorasli svom poslu?

- Zašto kako? Predsednik vodi narodnu politiku, stalno je sa narodom, i zašto ne bi išao u Gornje Nedeljice da razgovara sa svojim narodom koji je imao problem, kojem je bila potrebna pomoć jer su pokušali da ga izmanipulišu? Uostalom, čuli ste i same meštane koliko veruju predsedniku Vučiću, i koliko poverenje imaju u njega. I uradio je sve kako su se dogovorili. Što se tiče drugog dela pitanja - ima ko će njihov rad da oceni. Ja svakako o tome ne bih polemisao po novinama. Svako odgovara za činjenje i nečinjenje.

Hoće li Srbija uspeti da se odupre svim pritiscima s kojima se suočava? I šta je najveća opasnost - pitanje Kosova, udari na RS, ekonomski izazovi zbog pandemije...

- Postoje pritisci sa raznih strana, i različitih jačina, i biće još jače i intenzivnije kako se približava dan izbora. Mnogo je interesnih grupa, među kojima ima i stranih faktora, kojima ne odgovara ovako snažna i stabilna Srbija koja ostvaruje fantastične ekonomske rezultate, već žele da je zaustave na putu razvoja, da je slome i opustoše. I zato stalno imamo brutalne napade na predsednika i članove njegove porodice, fabrikovanje afera, laganje, spinovanje. Udaraju iz svih oružja ne bi li oslabili i slomili predsednika Vučića. Dakle, dok god je na putu kojim nas je on poveo, ja sam siguran da ne postoji taj pritisak koji ne možemo da izdržimo čvrsti u nameri da očuvamo nacionalne ciljeve. Kao što smo pokazali da su mogući istorijski rezultati u oblasti ekonomije, isto tako verujem da je moguć istorijski dogovor Srba i Albanaca, iako Albanci stalno krše međunarodno pravo. Ali, uslov za to je da imate hrabrog lidera sa vizijom. A Srbija to ima u predsedniku Vučiću.

Može li naša zemlja i koliko dugo da zadrži sadašnji kurs - put ka EU, uz očuvanje dobrih odnosa sa Rusijom i Kinom?

- Evropske integracije su put kojim ide Srbija, a poslednjih godina se mnogo puta pokazalo da dosledna politika Srbije utemeljena na poštovanju međunarodnog prava, u kombinaciji sa sjajnim ličnim kontaktima koje ima predsednik Vučić, daje sjajne rezultate i donosi veliki boljitak građanima Srbije. Poslednji primer imate u obezbeđivanju energetske stabilnosti i sigurnog snabdevanja prirodnim gasom, po najpovoljnijoj ceni za građane i privredu Srbije, što je predsednik Vučić lično dogovorio sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. Velika je kriza. Kažu da Evropu očekuje pakao u januaru, da će imati problema i sa cenom i sa snabdevanjem. Zato su građani Srbije sigurni. A neće biti ni poskupljenja gasa i struje.

TITULA ZA SRPSKU NOVU

Novi Sad uskoro preuzima titulu Evropske prestonice kulture. Šta se očekuje i kakva je korist od tog "zvanja"?

- Najpre, očekujemo pravi spektakl na dočeku Nove godine, a svečanost preuzimanja titule biće upriličena za srpsku Novu godinu 13. januara. I svi ste dobrodošli u Novi Sad, Evropsku prestonicu kulture 2022. godine. Titula je sama po sebi fantastičan brend za celu zemlju, a doneće nam mnogo turista, razvoj svih privrednih grana i neverovatnu međunarodnu promociju.

NISAM ČOVEK SUKOBA

Da li ste u sukobu sa predsednikom Pokrajinske vlade Igorom Mirovićem? Postoje li u Vojvodini Vučevićeva i Mirovićeva struja SNS?

- Svi koji me poznaju potvrdiće da ja nisam čovek sukoba. A Vojvodina ima najjaču i najstabilniju organizaciju SNS.

Odakle onda dolaze te priče i šta im je cilj?

- To ćete morati da pitate one koji ih plasiraju, i koji očigledno imaju neki interes od svega toga.