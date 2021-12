Mirković: Program Đilasove opozicije je SITNO POLITIKANSTVO!

Aleksandar Mirković, član Glavnog odbora Srpske napredne stranke rekao je komentarišući Đilasovom pulena Branimira Kuzmanovića da se sav program Đilasove opozicije sveo na sitno politikanstvo, bedne performanse i pritisak potvrđeno je i danas.

- Branimir Kuzmanović jedan od bivših Đilasovih predsednika opština, čovek koji je dok je bio predsednik opštine Vračar sakrio 332 stana po nalazima DRI, najmanje je pozvan da od nekoga traži ostavke. Ako na to dodamo da je zbog direktnog sukoba interesa, Agencija za borbu protiv korupcije svojevremeno tražila njegovo razrešenje, svima je jasno o kakvom se licemerju radi - rekao je on.

Kako navodi Kuzmanović je bio Đilasov potrčko, nekad i sada, koji je novac građana opštine Vračar uplatio fondaciji svoje majke koja danas želi da se vrati u politički život, verovatno misleći da su ljudi zaboravili šta je radio i kakvu pustoš je ostavio iza sebe.

- Istina je ipak, da građani Srbije i Beograda, odlično pamte kako su Đilas, Kuzmanović i razni drugi Đilasovi uposlenici funkcije koristili za lično bogaćenje umesto da rade za građane. Građani ne zaboravljaju ružnu prošlost u kojoj im je Đilas ostavio opustošen budžet sa dugom od 1,2 milijarde evra, gradska preduzeća koja su poslovala u minusu, dugovanja za trudnice, porodilje i druge socijalno ugrožene kategorije, kao što ne zaboravljaju zatvorene fabrike i pola miliona ljudi bez posla i baš zato što građani dobro pamte zato iz izbora u izbore Đilas i njemu slični nisu u stanju ni cenzus od 3 odsto da pređu - napomenuo je on.

Kako ističe, za razliku od mračne prošlosti i politike laži, nasilja i pretnji koju predstavljaju đilasovci, ova vlast predvođena Aleksandrom Vučićem i Srpskom naprednom strankom ostaće upamćena po ispunjenim obećanjima i realizovanim projektima na koje smo ponosni, od Beograda na vodi, preko spomenika Stefanu Nemanji do izgradnje metroa.

- Politika izgradnje puteva, pruga, bolnica, politika napretka i konstantnog razvoja je politika koju predstavlja Aleksandar Vučić, to je politika bolje budućnosti Srbije i to je ono što građani žele - zaključio je on.