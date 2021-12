HAOS U TIRANI IZAZVAO JE ON: Bizarne reči Beriše! Pominjao đavola i staru Jugoslaviju!

Dok su albanski ekstremisti palili i cepali srpske zastave, Beriša je osuo paljbu po Beogradu i Vučiću, rekavši da se projektom Otvoreni Balkan briše granice na Balkanu.

- Taj projekat ima za cilj uspostavljanje srpske hegemonije u regionu. Istorija je dokazala da je jedan od najvećih promašaja na Balkanu, Evropi i svetu bila ideja srpske hegemonije na našem poluostrvu - rekao je Beriša.

Live / Albanians burn the Serbian flag in Tirana.

Dozens of Albanian citizens summoned by #SaliBerisha, are protesting in #Tirana against #AleksandarVucic and "#OpenBalkan" pic.twitter.com/I74zATfLhF