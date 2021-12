Vučić za Pink iz Tirane o 'Otvorenom Balkanu' i evrointegracijama: Radimo u interesu građana, država se ponaša odgovorno i ozbiljno!

Vučić je za TV Pink rekao da je inicijativa 'Otvoreni Balkan' važna radi daljeg očuvanja stabilnosti i mira u regionu, ali i ekonomske stabilnosti.

- Onaj ko ima radnu dozvolu u Tirani, imaće pravo da radi i u Srbiji i Makedoniji i to su dobre vesti, posebno jer nam nedostaje radne snage - rekao je Vučić za Pink.

Kako kaže, jako je zadovoljan i ističe da je ovo nešto o čemu su dugo maštali i na čemu su dugo radili.

Zahvalio se domaćinu, ali i Zaevu na podršci i sveukupnom radu na vizionarskom projektu, kako kaže, projektu budućnosti.

Vučić je, komentarišući porteste od sinoć u Tirani, rekao pre svega da je Rama to osudio i da su uhapšeni ljudi koji su to učinili.

- Uhapšeni su ljudi koji su počinili krivična dela, kao što smo i mi reagovali u Beogradu. To su dobre poruke, to su važne poruke i to je ono što je važno. Da li ćete uvek da imate pet ili 10 ekstremista imaćete, ali država treba da se ponaša odgovorno. To je imalo veze sa unutrašnjim sukobima unutar jedne stranke. Verujem da će jednog dana razumeti da je važnije da radimo u interesu građana, a na protiv nekoga - rekao je predsednik.

- To su dobre i važne poruke, da država to neće da toleriše i to je jedino važno. Ekstremista će uvek biti, ali država je ta koja mora da se ponaša odgovorno i ozbiljno - rekao je Vučić.

Kako kaže, ti događaji su imali veze sa unutrašnjim sukobima unutar njihove demokratske stranke.

- Verujem da će jednog dana razumeti da je važnije da radimo u interesu građana a ne samo protiv nekoga - rekao je Vučić.

Komentarišući upad u Štrpce, Vučić je rekao da su na početku govorili da je suština svega da na severu Kosova žive krinimalci i tu su kampanju vodili godinama. Kako kaže, time su opravdavali svaku njihovu akciju. Dodaje da su sada izgleda kriminalci i na jugu.

- Kurti je to uradio danas zbog "Otvorenog Balkana". Dobiću više podataka kada se vratim u Beograd i obezbedićemo pravnu pomoć za sve naše ljude - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da ljudi u Severnoj Makedoniji treba da imaju evropsku budućnost, odgovarajući na pitanje novinarke.

- To će brzo da krene. Kod nas to odmah kreće - rekao je Vučić.