Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik dnevnog lista 'Informer', rekao je za Pink da nimalo nije slučajno to što su se juče desili protesti u Tirani kada se održavao samit inicijative 'Otvoreni Balkan'.

Vučićević je naveo da su ti protesti maslo Sali Beriše i da je on to sve isplanirao, te da je i on bliski saradnik Aljbina Kurtija.

- Inicijativa 'Otvoreni Balkan' je od suštinske važnosti za nas, to za sve nas znači mnogo bolji život. Kako? Tako što neće biti višem granica, neće postojati granica više između Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Mi sa Albanijom moramo da gradimo mnogo bolje odnose nego što su bili do sada. Ideja predsednika Vučića koja je bila 'Mali Šengen' a sada je preimenovana u 'Otvoreni Balkan' je od najveće koristi za sve nas - rekao je Vučićević.

Vučević je rekao da će uvođenje radnih dozvola kada se implementira biti od izuzetne koristi.

- Mi žemo tako da postnaemo još primamljiviji za strane investicije. Kada dođe investitor na neku teritoriju on gleda infrastrukturu i kapacitete koje ta zemlja ima. Mi smo te naše kapacitete skoro duplirali u odnosu na prethodni period. Najrazvijeniji smo kada posmatramo Albaniju i Severnu Makedoniju - naveo je on.

On je komentarisao pitanje albanskog novinara koji je od Vučića zahtevao da mu na albanskom odgovori na pitanje.

- To je direktna provokacija. Kao što i ovi sa N1 i tajkunskih medija koriste te konferencije za svoju politički agendu. Videli ste odgovor predsedika Vučića i Rame. Vlast Edija Rame treba i te kako pohvaliti - istakao je Vučićević.

- Stotime i desetine srpskih zastava je bilo okačeno u Tirani, imalo je samo nekoliko incidenata. Mi treba da gledamo u budućnost i da pređemo preko prošlosti. Bilo koji srpski proizvod ima otvoren put na tržište Otvorenog Balkana. To je ono što sve tri države nude, a nadam se uskoro i četiri, pet i šest. To će u jednom trenutku da postane najveći razvojni motor ovog dela sveta - rekao je on.

Kako navodi, ova inicijativa može da se ne dopada samo onima koji imaju loše i zle namere.

Kada su u pitanju evrointegracije Vučićević je rekao da je na stranu Srbije i srpskog naroda stala Mađarska.

- Varhelji je rekao da treba da se razgovara sa Srbima, a ne o Srbima. Orban je rekao da Srbiju treba odmah primiti u EU jer Srbija drži ključ Zapadnog Balkana. To razumeju ozbiljni ljudi u EU, a do tog savezništva je dovela uspešna politika Aleksandra Vučića - kaže on i dodaje da pojedini u Srbiji toga izgleda nisu svesni i vode se svojim agendama na kojima bi samo da zarađuju novac.

Govoreći o gasnoj krizi, rekao je da zahvaljujući saradnji sa Rusijom Srbija najmanje oseća probleme gasne i energetske krize.

- Srbija je jedina zemlja u regionu koja nema problema sa strujom i gasom. Mi smo jedina zemljau regionu u kojoj neće rasti cene gasa i struje - rekao je on.