Dražen Ostojić, urednik u dnevnom listu 'Srpski telegraf' rekao je za Pink da je takozvani Inckov zakon loš i da utiče na nove podele.

- Taj zakon govori protiv srpskog naroda. Prema njemu Srbi su za sve krivi. Svako ko tako ne postupa je očigledno nepoželjan u Bosni i Hercegovini, bar u onom delu koji dolazi iz Sarajeva. Oni ni nobelovca ne poštuju, ne poštuju nikoga na svetu ko je protiv njihovog interesa. Sve se to radi uz podršku Amerike i Zapada - objašnjava on.

Prema njegovim rečima, visoki predstavnik u BiH trebalo bi da smiruje situaciju i području koje je politički trusno.

- Ovaj zakon koji je nametnuo visoki predstavnik je uneo nemir u politički trusno područje 26 godina nakon rata koji se desio. I dalje se nisu smirile strasti, i onda neko dođe, napravi takav potez i totalno unese nemir - naveo je.

Vladimir Marinković, narodni poslanik, komentarisao je za Pink političke aktivnosti predsednika Srbije na međunarodnom planu.

- Treba napomenuti da je sadašnji ambasador Rusije u Srbiji, sa kojim se juče sastao predsednik bio i ambasador u BiH. Bocan-Harčenko je dobro upućen u političku situaciju regiona.

Marinković se osvrnuo i na političku situaciju u BiH i komentarisao postupke nekadašnjeg visokog predstavnika.

- Suštinski je važno da pomenemo da je isti taj visoki predstavnik koji je tamo bio prethodnih deset godina, gotovo ništa nije uradio za BiH. Iako su mu ovlašćenja u skladu sa Dejtonskim sporazumom velika. Ništa nije urađenjo kada je u pitanju pomirenje naroda. On je na kraju svog mandata uradio to da je napravio jednu od najvećih kriza u BiH. Sada Srbija i Republika Srpska optužuju samo zato što žele da poštuju Dejtonski sporazum i žele da zaštite svoje vitalne interese - istakao je on.