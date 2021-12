ČEDA MALER! Postoje TRI RAZLOGA ZAŠTO lider LDP želi da zaboravi 2021. godinu!

Lideru LDP Čedomir Jovanović najbolje bi bilo da ovu, 2021. godinu, što pre zaboravi, ako je to ikako moguće. Mada, s obzirom na broj incidenata i nemilih situacija u kojima se našao tokom 2021. godine, teško da će je tako lako zaboraviti.

Neprijatnosti su za Jovanovića počele već u februaru kada je Treća osnosvno javno tužilaštvo izdalo nalog policiji za njegovo privođenje zbog neodazivanja na saslušanje u slučaju premlaćivanja reketom za tenis Žarka Ivkovića za koje je osumnjičen.

2. jun

Čedomir Jovanović je polomio izlog na restoranu brze hrane Samo nekoliko meseci kasnije, početkom juna, Jovanović je učestvovao u tuči kada je nekoliko huligana vikalo i vređalo ga pod njegovim prozorom u Novom Beogardu, a nešto kasnje, čim je izašao iz stana, i fizički nasrnulo na njega. Jovanović je tada stolicom razbio izlog restorana brze hrane "Pončo".

- Jesam bacio stolicu u izlog, jer oni smo taj jezik razumeju. Baš me briga šta pišu tabloidi, neka slave te huligane, ali se neću sklanjati sa puta. Ovde živim. A to što je problem ovo staklo, a ne Beton hala i njihovo divljanje, to sa mnom ne može da prođe. Neka ne dolaze, da nisu dolazili, da me nisu napali, ne bi bilo ništa - istakao je tada Jovanović.

23. jul

Već idućeg meseca Treće osnovno javno tužilaštvo opet je izdalo nalog policiji da privede Čedomira Jovanovića na saslušanje 25. jula povodom slučaja navodnog premlaćivanja Žarka Ivkovića reketom za tenis. 24. jul Samo dan kasnije Jovanović se u garaži zgrade u kojoj živi sukobio sa komšijom oko parking mesta. Naime komšija je zamerio Jovanoviću kako je parkirao automobil. Jovanović je tada navodno odgurnuo komšiju koji je pao na pod. Jovanović je slučaj prijavio policiji jer to nije bio prvi put da sa isti komšijom ima problema zbog parking mesta. On je navodno nekoliko puta pokušao da uništi automobil koji je u vlasništvu Jovanovića.

18. novmbar

Jovanović je sredinom novembra policiji prijavio da je napadnut na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" i da mu je tom prilikom demoliran automobil. On je ispričao da je na aerodrom došao kako bi sačekao sina Mihajla koji srednju školu pohađa u Amsterdasmu, a u Beograd je došao zbog Aranđelovdana, krsne slave porodice Jovanović. Jovanović je opisao kako je izgledao ovaj napad trojice hulogana:

- Ja odem na aerodrom, došao sam u 22.40, avion je sleteo u 22.45, Mihailo je imao samo ručni prtljag sa laptopom. Za deset minuta smo izašli s aerodroma. Ispred terminala 2 sam bio parkiran kraj drugih automobila. Nisam stao na nedozvoljeno mesto, nisam nikoga ugrozio… prelazim pešački prelaz, neki mali crni auto, tri momka, otvoreni prozori, iskočili su kroz vrata, izvređali me nasred pešakog. Ja sam sa detetom stajao, ćutao. Prišao sam do kola da stavim ranac u gepek, tablica visi na jednom šrafu… Kaže mi dete, neko razbio auto napred, nema tablice, odvaljeno sve, iskidano, išutiran auto sa strane. Pritom je to neka Škodica koju sam uzeo u rent a karu pre tri meseca, s njom zujim kroz grad - objasnio je Jovanovi. Međutim, intrigantno je to što je pregled snimaka sa sigurnosnih kamera kojima je poriven ceo aerodrom pokazao da se niošta od navedenog nije desilo i da je Jovanović na aertodrom stigao sa već oštećenim automobilom kojem je nedostajala prednja tablica.

Poslednji u nizu pehova koji su se ove godine desili Jovanoviću odigrao se 22. decembra kada mu je pauk odneo luksuzni džip "rejndž rover diskaveri" zbog nepropisnog parkiranja. Naime, Jovanović je automobil parkirao nasred trotoara u Bačvanskoj ulici na Lekinom brdu nedaleko od Centralnog zatvora. WEkipi parking servisa nije preostalo ništa drugo nego da automobil privremeno oduzme, a njegovom vlasniku naplati kaznz zbog nepropisnog parkiranja. Nije poznato šta je je Jovanović radio kod CZ, al je sasvim sigurno da je napravio saobraćajni prekršaj, zbog čega ostao bez vozila i mora da plati kaznu. U svakom slučaju godina za zaborav za Čedomira Jovanovića.