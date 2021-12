'VELIKI JE RIZIK ZBOG KORONE!' Palma: 'Nemamo pravo da se igramo za životima ljudi!' (VIDEO)

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma objasnio je da u Jagodini neće biti koncerata za Novu godinu zbog opasnosti od širenja koronavirusa.

BEZ KONCERATA ZA NOVU GODINU

- Danas je veliki rizik, i ako struka kaže da je problem kada se okupi veliki broj ljudi, to zaista jeste problem - rekao je Palma.

- Doneli smo odluku da nemamo prava da se igramo sa životima ljudi. Ako pogledamo da je Austrija uvela rigorozne mere, Grčka i druga mesta, tako smo i mi doneli odluku. Jer svake godine od prvog maja do prvog seprembra mi imamo besplatne koncerte, ovo neće biti problem. Nama svakog dana u proseku umre 30 i nešto ljudi, i puta 30 to je oko 1.000 ljudi, Znamo koliko je ljudi umrlo od korone iz sveta muzike... To je takva odluka, da nemamo koncert na trgu - kaže Palma.

Kako je dodao, ugostiteljski objekti će se kontrolisati, i vlasnici objekata imaće svoje kovid redare koji će proveravati da li su ljudi vakcinisani, i da li imaju propusnice.

- Deca su po vrtićima imala novogodišnji program, dali smo paketiće. Imamo oko 1.900 dece, i svi su dobili paketiće, i siguran sam da njihovi roditelji nisu za to da pravimo neke pozornice napolju jer je hladno. Za doček će biti oko - 8 stepeni - naveo je Palma.

NOVČANA POMOĆ ZA PORODICE U CILJU POVEĆANJA NATALITETA

Kako je Palma dodao, 200 evra primaju oni koji ne rade, ili imaju mala primanja. Za veštačku oplodnju se daje 100.000 dinara, a za osobe sa bolestima maligniteta na svaka tri meseca daje se novčana pomoć.

Kako je dodao, porez na poljoprivredno zemljište se ne naplaćuuje od 2004. godine.

- Ni porez za izgradnju velikih zgrada nismo povećavali od 2019. godine - rekao je Palma.

TEŠKA GODINA PRED NAMA

Kako je dodao, naredna godina biće teška, jer je smanjen broj kupaca stranih i domaćih fabrika.

- Kada se smanji broj kupaca, dolazi do otpuštanja radnika... Imamo i problem sa koronom, jer struka kaže da će korone biti i naredne godine - dodao je Palma.

